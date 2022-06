Famosa crema solare ritirata dal commercio. Attenzione sostanze chimiche e cancerogene. Se la avete non usatela

È arrivata la stagione estiva e la crema solare è una delle migliori alleate. Che succederebbe però se pensando di proteggerci stessimo invece mettendo a rischio la nostra pelle? È quel che è accaduto con una diffusissima crema solare, ormai ritirata dal commercio per rischi collegati alla presenza di sostanze chimiche e benzene. Vediamo insieme di quale si tratta.

La crema solare in questione è australiana. Si tratta di Neutrogena Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Spray SPF 50+ (in spray). In alcuni campioni è stata rilevata la presenza di sostanze cancerogene. A quel punto, l’unica soluzione possibile era il ritiro. A volerlo fortemente è stata la Therapeutic Goods Administration con riferimento a tutti i lotti con data di scadenza 30 agosto 2023 o precedente. È stato sollecitato il ritiro il ritiro dei lotti per un rischio collegato alla salute. Pare infatti che contengano benzene, ormai classificato come nocivo e cancerogeno per la salute umana.

Il benzene, infatti, in base alle quantità di utilizzo, potrebbe causare il cancro. La crema solare Neutrogena è una delle più vendute in Australia e di conseguenza è presente in tantissimi punti vendita. L’azienda produttrice è Johnson e Johnson. Il TGA ha affermato che in Australia i prodotti medicinali a base di solventi, che includono filtri solari, devono avere una concentrazione di benzene inferiore a 2 parti per milione (ppm). Tuttavia, i test sui prodotti J&J Consumer Inc hanno rilevato benzene a concentrazioni inferiori a 3 ppm solo in 2 dei 17 lotti forniti in Australia, secondo quanto dichiarato da un post della ABC news.

Stando a quanto ha affermato Neutrogena sul suo sito web, test interni hanno identificato bassi livelli di benzene in un piccolo numero di campioni. L’esposizione al benzene in questo prodotto per la crema solare ai livelli rilevati non dovrebbe causare conseguenze negative per la salute. Sempre Neutrogena ha dichiarato che nonostante ciò, avevano deciso di richiamare i lotti per un eccesso di cautela. C’è ancora del mistero quindi che avvolge i lotti della crema solare Neutrogena. Sarà davvero solo un’abbondanza di cautela e precauzione o la casa produttrice si è resa conto del rischio?

