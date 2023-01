As vagas disponíveis são para Escola de Balizas e Corpo Coreográfico. Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio. Fanfarra de Taubaté abre inscrições para novos membros; veja como se candidatar.

Divulgação/Prefeitura

A Fanfarra Municipal de Taubaté(Famuta) está com inscrições abertas com vagas para novos integrantes na equipe. As inscrições são feitas por meio do preenchimento de um formulário online.

As vagas disponíveis são para: Escola de Balizas (20 vagas, a partir de 07 anos até 18 anos) e Corpo Coreográfico – Linha de Frente (15 vagas, a partir de 12 anos, sem limite de idade). Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio, os novos integrantes recebem toda iniciação com a equipe da fanfarra.

Segundo a instituição, as vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição do formulário e os demais interessados serão automaticamente encaminhados para a lista de espera. Será permitida apenas uma inscrição por pessoa.

Para se inscrever basta acessar o site e preencher o formulário online. Os interessados em saber mais informações devem entrar em contato pelo telefone (12) 3625-5140 ou pelo e-mail cultura@taubate.sp.gov.br.

