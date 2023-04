fano,-derby-della-follia-lungo-la-statale:-colpito-al-volto-anche-un-poliziotto

Fano, 4 aprile 2023 – C’è un poliziotto del commissariato di Fano ferito, anche se lievemente, a seguito degli scontri avvenuti tra tifosi fanesi e senigalliesi domenica scorsa nel parcheggio dell’hotel Metauro, prima dell’inizio del derby tra l’Alma Fano e la Vigor Senigallia. L’agente si è fatto refertare in ospedale: ha ferite al volto, dove è stato colpito con dei pugni, guaribili in pochi giorni. Il tutto mentre tentava di separare gli ultras che si picchiavano.

“Volevano le sciarpe a colpi di bastone”

Se c’è anche un ferito, a maggior ragione il primo obiettivo delle indagini che sta svolgendo il commissariato di Fano dopo i fatti è capire chi quelle ferite abbia provocato. Di certo, l’intervento della polizia, e dei carabinieri dopo in rinforzo, ha evitato che gli incidenti avessero conseguenze ben peggiori, vista prima l’aggressione che è stata fatta all’inizio sulle macchine dei tifosi – in tutto circa 400 – della Vigor da parte degli ultras fanesi, poi il corpo a corpo tra circa 25 di loro, in totale, nel parcheggio dell’hotel Metauro.

Le indagini della polizia procedono su un doppio binario. Quello penale, per attribuire le responsabilità delle lesioni subìte dall’agente e dei danneggiamenti fatti alle auto, e quello amministrativo, visto che gli agenti stanno visionando filmati per capire chi tra i tifosi coinvolti sarà destinatario dei Daspo che arriveranno per impedire che quegli ultras possano ripetere certi gesti.

Ma l’aggressione di domenica ha ancora dei lati da definire. Il primo: perché quest’aggressione, se, come ammettono alcuni degli stessi tifosi senigalliesi, non ci sono dei precedenti di rivalità storica o scontri tra le tifoserie granata e senigalliese?

Si sa che nei giorni precedenti il derby i rapporti tra le tifoserie, anche in base a messaggi che comparivano sui social, erano già tesi. Fonti della Vigor riferiscono ad esempio che da Fano sarebbero arrivati messaggi in cui si avvertivano i tifosi della Vigor di non indossare sciarpe o mostrare bandiere nel caso fossero andati sulle tribune del Mancini. Ma soprattutto, il vertice del triangolo che potrebbe spiegare l’aggressione è il gemellaggio dei tifosi fanesi con quelli jesini, a loro volta storici rivali dei senigalliesi. In tribuna, per il derby dell’altro ieri, coi tifosi fanesi, c’erano infatti anche jesini (qualcuno segnala uno striscione): insomma, anche una parte della tifoseria ultras jesina potrebbe aver deciso d’accordo con quella granata di ispirare o favorire l’agguato.

Agguato che qualcuno dei sostenitori della Vigor aveva previsto, ma non tutti. Tanto che in molti, tra i 400, si sono presentati con mogli e figli piccoli, e sono rimasti terrorizzati già dalla prima fase dell’aggressione, quando, come ha raccontato un tifoso della Vigor, “ci siamo resi conto che qualcosa non andava, due dei miei amici sono scesi dalla macchina per andare a vedere cosa accadeva, l’altro è rimasto con me. Improvvisamente mi sono trovato di fronte un ragazzino, molto magro, che correva disperato verso di noi, alle sue spalle un energumeno a petto nudo che lo inseguiva”. “Ho cominciato a urlare talmente forte da perdere la voce, speravo di attirare l’attenzione, di aiutarlo in qualche modo. Per fortuna le due persone che erano nella mia macchina stavano facendo ritorno per avvisarci del pericolo, hanno notato quello che stava accadendo e si sono precipitati verso di noi. Siamo stati fortunati perché nello stesso momento si è avvicinata la camionetta della polizia e l’inseguitore si è dileguato”.

Vittorio Rienzo