fantasia,-glitter-e…-capa-de-chuva?-veja-como-fica-o-tempo-na-folia-em-porto-velho

Céu deve ficar nublado e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a tarde. Veja mínimas e máximas. O carnaval em Porto Velho vai ter, além de muita marchinha e fantasia, muita chuva. Segundo a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o céu deve ficar nublado e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a tarde.

Clique e acompanhe em tempo real a previsão para sua cidade

FIQUE POR DENTRO: Banda do Vai Quem Quer e mais 12 blocos desfilam neste final de semana em Porto Velho

Foliões fogem da chuva na Avenida Tiradentes, Centro de São Paulo, durante apresentação da cantora Pabllo Vittar.

Reprodução/TV Globo

Esse tempo chuvoso acontece porque um fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera persiste sobre o sul da Amazônia e dá condições para que nuvens carregadas se formem com facilidade.

A mínima para sexta-feira (17) em Porto Velho é 22ºC e a máxima de 30ºC. Para o sábado (18), dia do desfile da Banda do Vai Quem Quer, a previsão se mantém a mesma, mas com previsão de trovoadas isoladas a tarde e no início da noite.

Vittorio Ferla