fao:-prezzi-alimentari-aumentati-del-12,6%-a-marzo-a-causa-della-guerra

I prezzi mondiali delle materie prime alimentari hanno fatto un balzo significativo a marzo raggiungendo i livelli più alti di sempre. Sul fenomeno ha fortemente influito la guerra in Ucraina che ha diffuso shock sui mercati dei cereali di base e degli oli vegetali. A riportarlo è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO.,

A marzo l’Indice FAO dei prezzi alimentari ha raggiunto una media di 159,3 punti, in crescita del 12,6% rispetto a febbraio, quando aveva già raggiunto il livello più alto dal suo inizio nel 1990. L’Indice traccia le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari comunemente scambiati. L’ultimo livello dell’Indice è stato del 33,6% in più rispetto a marzo 2021.

L’Indice FAO dei prezzi dei cereali – fa notare ancora l’organizzazione – è stato superiore del 17,1% a marzo rispetto a febbraio, trainato dai forti aumenti dei prezzi del grano e di tutti i cereali grezzi, in gran parte a causa del conflitto russo. La Federazione Russa e l’Ucraina, insieme, hanno rappresentato rispettivamente circa il 30% e il 20% delle esportazioni globali di grano e mais negli ultimi tre anni. I prezzi mondiali del grano sono aumentati del 19,7% durante il mese, tendenza esacerbata dalle preoccupazioni per le condizioni dei raccolti negli Stati Uniti d’America. Nel frattempo, i prezzi del mais hanno registrato un aumento del 19,1% su base mensile, raggiungendo un livello record insieme a quelli dell’orzo e del sorgo. Le tendenze contrastanti tra le varie origini e qualità hanno mantenuto il valore di marzo dell’Indice FAO dei prezzi del riso invariato rispetto a febbraio, e quindi ancora del 10% al di sotto del livello dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’olio vegetale, l’Indice FAO dei prezzi è aumentato del 23,2%, trainato dalle quotazioni più alte dell’olio di semi di girasole, di cui l’Ucraina è il principale esportatore mondiale. Anche i prezzi del petrolio di palma, soia e colza sono aumentati notevolmente a causa del rialzo dei prezzi dell’olio di semi di girasole e dell’aumento dei prezzi del petrolio greggio, con i prezzi del petrolio di soia ulteriormente sostenuti dalle preoccupazioni per la riduzione delle esportazioni del Sud America.

Secondo le rilevazioni FAO, lo zucchero segna +6,7% rispetto a febbraio, con oltre un +20% rispetto a marzo 2021: fra i fattori determinanti l’aumento dei prezzi del greggio insieme all’apprezzamento della valuta del Real brasiliano.

Sale invece del 4,8% il listino della carne, raggiungendo il suo massimo storico, spinto dai prezzi in rialzo della carne suina dovuti a una carenza in Europa occidentale. Anche i prezzi internazionali del pollame si consolidano al rialzo, di pari passo con le minori forniture da parte dei principali paesi esportatori a seguito di focolai di influenza aviaria. L’Indice FAO dei prezzi dei prodotti lattiero caseari è aumentato, invece, del 2,6%, attestandosi a +23,6% rispetto a marzo 2021, con le quotazioni di burro e latte in polvere aumentate in maniera significativa a causa dell’impennata delle importazioni per consegne a breve e lungo termine, soprattutto dai mercati asiatici.

La FAO ha anche pubblicato il suo nuovo Brief sull’offerta e sulla domanda di cereali che include una previsione per la produzione mondiale di grano nel 2022 di 784 milioni di tonnellate, con un aumento dell’1,1% rispetto al 2021.

L’utilizzo globale dei cereali nel 2021/22 è previsto a 2.789 milioni di tonnellate, compreso un livello record per il riso, con aumenti previsti anche per il mais e il frumento. Si prevede che le scorte globali di cereali che termineranno nel 2022 aumenteranno del 2,4% rispetto ai livelli di apertura, in gran parte a causa delle maggiori scorte di grano e mais in Russia e Ucraina a fronte delle minori esportazioni previste. Secondo la FAO, il rapporto tra stock di cereali e consumo è previsto al 29,7% nel 2021/22, solo marginalmente al di sotto dell’anno precedente e “indica ancora un livello di offerta relativamente confortevole”.

La FAO – si legge nella nota diffusa dall’organizzazione – ha abbassato le sue previsioni per il commercio mondiale di cereali nell’attuale campagna di commercializzazione a 469 milioni di tonnellate, segnando una contrazione rispetto al livello del 2020/21, in gran parte a causa della guerra in Ucraina e sulla base delle informazioni attualmente disponibili. Le aspettative indicano che l’Unione Europea e l’India aumenteranno le esportazioni di grano, mentre Argentina, India e Stati Uniti spediranno più mais, compensando parzialmente la perdita delle esportazioni dalla regione del Mar Nero.

