Fapitec abre inscrições para contratação de bolsistas

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) está inscrições abertas para contratação de bolsistas de Economia, Engenharia Civil, Geologia e de Arquitetura e Urbanismo, por até 12 meses, com valor mensal de bolsa de pesquisa estipulada em R$ 3 mil.

Os contratados vão atuar para a execução técnica e científica de ações de interesse prioritário da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise/SE), como prospecção de novos Distritos Industriais no estado de Sergipe a partir de um planejamento estratégico com base na economia local, no mercado atual, na logística e na infraestrutura, associado às pesquisas de viabilidade técnica, econômica, e outras áreas.

As inscrições vão até o dia 16 de março. Confira o edital.

Os requisitos para candidatar-se são:

a) Possuir formação de nível superior em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em uma das áreas listadas no subitem 6.2;

b) Possuir o tempo mínimo de experiência exigido, conforme descrito no subitem 7.1;

c) Ter currículo na plataforma Lattes do CNPq, atualizado no ano de lançamento do edital;

d) Possuir produção científica ou tecnológica relevante na área específica do projeto de pesquisa;

e) Não possuir pendências relativas à prestação de contas, apresentação de Relatório Técnico ou emissão de parecer ou pendências de qualquer outra natureza junto a Fapitec/SE e/ou a antiga FAP-SE;

f) Dispor de tempo para dedicação às atividades previstas no projeto de pesquisa;

g) Não estar recebendo outra modalidade de bolsa concomitantemente com a ofertada neste edital.

