La tenuta “Kenjockety”, termine nativo americano per “Far from Noise”, si estende per quasi tre ettari sul lungomare di Long Island Gold Coast a New York. Regalo di nozze del filantropo e magnate del legno Arthur H. Fleming a sua figlia Marjorie, Kenjockety è stata progettata nel 1926 da Bertrum Grosvenor Goodhue, autore di oltre 30 importanti edifici in stile gotico e coloniale spagnolo nei primi anni del Novecento, tra cui St. Bartholomew’s Church a Manhattan, la West Point Cadet Chapel e la Chicago Library. Negli anni ’70 e ’80, questa splendida proprietà con vista sulle scogliere di Oyster è stata la residenza di Robin Gibb, una delle colonne dei Bee Gees, autori di alcune delle più famose (e vendute) hit degli anni ’60 e ’70. Dopo nove anni di profonda ristrutturazione Kenjockety è in vendita per 12.9 milioni di dollari presso Daniel Gale Sotheby’s International Realty, Cold Spring Harbor, New York.

Kenjockety Mansion, ph. Tyler Sands, Sands Media House

Come ci si aspetta dalle grandi case dell’epoca, gli ambienti sono grandi ma caldi e invitanti. L’ampio foyer è impreziosito da un solido soffitto a cassettoni, un pavimento in marmo e un grande camino. Il soggiorno e la sala da pranzo, con accesso al suggestivo Jardin d’hiver, hanno caminetti a legna. Degne di nota la biblioteca e una sala bar nascosta con un lavandino e un frigorifero per il vino. Tutte le pareti sono in intonaco veneziano, mentre il mogano è il legno utilizzato in tutte le stanze, un uso che si estende anche al complesso degli armadi realizzati su misura. Al terzo piano si trovano un ufficio, una sala giochi e una cucina con sala colazione completamente rinnovata. Come quasi tutte le stanze della casa, anche la sala colazione si affaccia sui giardini e sull’Oceano. Fanno parte della proprietà anche una serra, una piscina e un grazioso cottage. Impossibile poi non innamorarsi dell’imponente molo di Kenjockety: progettato per i grandi yacht, la struttura si estende sulla spiaggia per oltre 150 metri.