fare-attivismo-con-il-cachemire:-gli-slogan-ricamati-di-«lingua-franca»

Verba Volant, scripta manent. Sembra che la designer e imprenditrice Rachelle Hruska MacPherson ne abbia fatto il suo credo. Per Hruska le parole contano, soprattutto quando sono scritte (o ricamate) e sono intrise di verità, libertà e, perché no, una sana dose di umorismo. Con Lingua Franca, linea di maglioni slogan ricamati nell’atelier del West Village di New York, Hruska desidera avere un impatto positivo nel mondo. I suoi capi, realizzati in maniera sostenibile, con cashmere proveniente dai pastori del deserto mongolo del Gobi, si sono evoluti in espressioni di giustizia sociale. Lingua Franca dal 2016 ad oggi ha donato oltre 1 milione di dollari a diverse organizzazioni benefiche.

Lingua Franca

Come è nata Lingua Franca?

«E’ iniziata dopo che il mio terapista mi ha suggerito di trovare qualcosa da fare con le mani per alleviare l’ansia. Mia nonna mi insegnò a ricamare da ragazzina così ho preso un vecchio maglione e, in un freddo pomeriggio d’inverno, ci ho ricamato “booyah”. Non avevo intenzione di lanciare un brand quando ho postato la foto su Instagram. Tanti amici mi hanno chiesto di ricamare i loro vecchi maglioni e il resto è storia!».

Le frasi ricamate in corsivo sono immediatamente riconoscibili. Quale il messaggio tra le righe.

«“Give a damn” – in italiano, la traduzione più vicina è forse “facci caso” – è la frase manifesto per Lingua Franca. Riflette sinteticamente tutti i nostri valori: qualità nei prodotti, metodi di produzione sostenibili ed eticamente validi, creazione di comunità e dar voce a storie, il tutto con un pizzico di umorismo. È importante non prendersi troppo sul serio».

Lingua France

Che impatto sociale sta avendo Lingua Franca?

«Non ci ho davvero pensato. Sto solo cercando di fare del mio meglio per guidare e non seguire le vecchie norme di produzione, specialmente nella moda. Quasi tutto ciò che facciamo è fatto su ordinazione. Questo significa niente sprechi, ne siamo estremamente orgogliosi».

Madison Store Shop, Lingua Franca

Per gli interni del negozio Lingua Franca su Madison Avenue avete collaborato con l’artista Pauline De Roussy a cosa vi siete ispirati ?

«Siamo stati ispirati dall’artista Christian Bérard e dai suoi interni tromp l’oeil, in particolare quello realizzato negli anni ’20 per l’Institut Guerlain a Parigi. Abbiamo dipinto l’intero negozio in stile tromp l’oeil e poi abbiamo chiesto all’artista De Roussy di fare un ulteriore passo avanti e dipingere alcuni dei nostri poster vintage preferiti sull’empowerment femminile».

Per la festa della mamma avete lanciato il The Flower shop: qual è la storia dietro a questo progetto?

«Durante la quarantena ho iniziato a creare fiori di carta, è diventata quasi un’ossessione, ma non riuscivo a trovare online quello che cercavo. Volevo I fiori fossero più stravaganti, dall’aspetto meno reale. Ho sempre amato l’idea che i nostri negozi funzionassero anche come negozi di fiori, ma logisticamente non mi piaceva l’insostenibilità di questo business. Dovevano essere sostituiti o gettati quasi ogni giorno! Per realizzare un fiore mi ci volevano almeno 3 ore, non era il prodotto l’ideale da lanciare nella nostra comunità. Così ho cominciato a cercare e ho trovato un partner: una compagnia di proprietà e gestione solamente femminile, nel distretto di Songjiang a Shanghai, che da anni produce fiori di carta».

Rachelle Hruska MacPherson Ph. Yumi Matsuo

Sostenibilità e beneficienza sono parte integrante del DNA di Lingua Franca, quali progetti e collaborazioni future?

«Ad oggi abbiamo raccolto oltre 1,2 milioni di dollari USA a favore di cause e organizzazioni che ci stanno a cuore, per trasparenza nel nostro sito c’è un documento in Excel che aggiorniamo settimanalmente. Questo mese, siamo super entusiasti di lanciare una grande collaborazione di magliette con la WNBA, Woman National Basket Association. E in arrivo una bellissima collaborazione con la Women’s Prison Association».

Il progetto perfetto.

«Inizia sempre con le persone. Se le persone dietro al progetto sono autentiche ed entusiaste, lo saranno anche tutti gli altri. Ad oggi, uno dei miei progetti preferiti è stata la collaborazione “give a damn” con Birkenstock. Il progetto perfetto inizia amando le persone con cui si lavora, realizzando qualcosa di veramente bello che può supportare una causa degna».