fare-la-marmellata-con-l’ingrediente-che-non-ti-aspetteresti:-la-ricetta

Ecco come fare la marmellata con un ingrediente che non ti saresti mai immaginato! Provala e sentirai che delizia, è ottima per tutti i pasti della giornata. Scopriamo come si prepara

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

Le marmellate sono ottime da gustare a colazione con delle fette biscottate oppure per una golosa merenda. Esistono moltissime ricette per diverse marmellate gustose ma c’è da dire che quella preparata con un inimmaginabile ingrediente è davvero sfiziosissima! Vediamo insieme gli ingredienti ed il procedimento per realizzare una marmellata perfetta anche per aperitivi, per pranzo e cena.

Ingredienti

500 kg zucchine

200 gr zucchero

1 cucchiaino miele

1 cucchiaino vanillina

un cucchiaino cannella

Marmellata di zucchine: il procedimento per prepararla in poco tempo

Marmellata di zucchine fatta in casa (Fonte: Video Screenshot)

Per preparare la marmellata di zucchine servono pochissimi passaggi e poco tempo. In men che non si dica preparerete una prelibatezza ottima per accompagnare piatti con salumi, formaggi oppure di carne e stupire così i vostri ospiti. Per prima cosa, tagliate le due estremità delle zucchine e lavatele sotto acqua fresca corrente.

A questo punto, grattugiatele con una grattugia a fori larghi e mettetele in uno scolapasta. Ora, prendete una padella e fate sciogliere il miele a fuoco basso. Non appena è sciolto, unite le zucchine e fatele cuocere per circa dieci minuti facendo attenzione a non farle attaccare. Trascorso il tempo, unite a pioggia lo zucchero, la vanillina e la cannella e mescolate per far amalgamare bene gli ingredienti tra loro.

Chiudete con coperchio e fate cuocere per venti minuti sempre a fuoco lento. Quando le zucchine risulteranno morbide e avranno creato una crema sul fondo, spegnete il fuoco e frullate il tutto. Inserite la marmellata all’interno di barattoli di vetro e capovolgeteli facendola raffreddare completamente. Una volta raffreddata, mettete nella giusta posizione il barattolo e conservatelo per una quindicina di giorni in un luogo asciutto. Trascorsi i giorni di riposo, è ora di assaggiare la vostra marmellata di zucchine.

Buon appetito a tutti!