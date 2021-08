farfalle-all’italiana:-un-primo-piatto-fresco-e-leggero.-tutto-sta-nei-pomodorini

Un primo piatto fresco e leggero: farfalle con pomodorini freschi e basilico, un classico della cucina italiana; veloce da realizzare, mentre cuoce la pasta, ideale per portare in tavola un piatto gustoso in pochi minuti.

Una ricetta semplice ed economica, con pochi ingredienti, per un primo genuino e saporito che piace proprio a tutti, con qualsiasi formato di pasta: per i bambini utilizzando la pasta corta, altrimenti spaghetti o linguine. Pasta pomodoro e basilico, un classico che piace sempre, nelle infinite ricette: vi proponiamo la nostra versione per realizzare questo piatto. Ecco come cosa ci occorre e come si prepara questo piatto semplicissimo e gustoso pronto veramente in pochissimi minuti.

Farfalle con pomodorini freschi e basilico

Ingredienti per 4 porzioni di Farfalle all’Italiana

360 g pasta nel formato Farfalle,

o altro tipo, speciale, integrale o senza glutine

o altro tipo, speciale, integrale o senza glutine 400 g pomodorini ciliegino

uno spicchio d’aglio

1 pizzico bicarbonato

1 cucchiaino dado vegetale fatto in casa

5 foglie basilico

origano

olio, sale e pepe

peperoncino (facoltativo)

Preparazione

Tagliate i pomodorini in 4 parti ed eliminate un po’ di acqua e semi. In una padella mettete un filo d’olio e l’aglio, fatelo scaldare;

unite i pomodorini e fateli insaporire a fuoco vivo per 5 minuti, quindi aggiungete il basilico. Cuocete la pasta molto al dente, scolatela e passatela in padella ad insaporire per un minuto a fuoco alto.

Impiattate e servite le Farfalle con pomodorini freschi, ben calde, con una spolverata di origano e decorate foglie di basilico, ed un filo d olio;

a piacere aggiungete peperoncino in polvere, o cospargete la pasta con pinoli tritati o pangrattato abbrustolito in olio e aglio. L’abbinamento è un ottimo vino freddo ( un Marisa Cuomo) o meglio ghiacciato.

