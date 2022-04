Un primo piatto vegetariano gustoso e saporito: Farfalle cremose con peperoni e robiola, una preparazione semplice che richiede pochissimo tempo, quello di cottura della pasta!

La ricetta è velocissima: mentre cuoce la pasta si fanno arrostire in padella i peperoni con la cipolla, poi si frulla il tutto e si manteca con la robiola.

Una pietanza che piace a tutta la famiglia, perfetta da preparare all’ultimo minuto per deliziare ospiti improvvisi o un pranzo al volo!

Farfalle cremose con peperoni e robiola

Ingredienti per 4 porzioni

360 g di pasta nel formato farfalle, o di tipo speciale o senza glutine

un peperone rosso e uno giallo

una cipolla

olio extravergine d’oliva

200 g di Robiola

sale e pepe

Preparazione

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata: quando andrà in ebollizione versate le farfalle di pasta.

Nel frattempo tagliate la cipolla ed i peperoni in pezzetti piccoli e metteteli ad abbrustolire in una padella con un filo d’olio d’oliva, mescolando spesso in modo che la cottura sia omogenea;

quindi salate, pepate, e continuate la cottura per altri 10 minuti.

Frullate il tutto con un mixer, ottenendo una salsa densa e cremosa;

riponetela nella padella ed unite la robiola, fatela sciogliere a fuoco basso, amalgamandola bene con il sugo.

Scolate la pasta al dente e fatela saltare a fuoco alto nella padella con il sugo di peperoni;

impiattate e servite le farfalle cremose con peperoni e robiola, con una macinata di pepe nero ed a piacere una spolverate con parmigiano grattugiato.

ricette dal blog Caos&Cucina

L’articolo Farfalle cremose con peperoni e robiola, un piatto delizioso da realizzare al volo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.