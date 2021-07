Fariba Tehrani ammette il dolore dopo l’Isola, È così brutto… “: lo sfogo è virale

La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ammette e confessa il dolore dopo l’Isola, ecco il suo sfogo che è diventato virale sui social.

Fariba (screenshot instagram)

Fariba Tehrani è la madre dell’influencer Giulia Salemi. Ha 59 anni ed è nata a Tehran in Iran. È arrivata in Italia all’età di 18 anni, per scappare dalla complicata situazione economica e sociale del suo paese. Giunta nel nostro paese, poco dopo, si sposa con un uomo italiano e dalla coppia, poi, nascerà la figlia Giulia.

Nella vita privata gestisce, da molti anni, un centro benessere come proprietaria, a Piacenza. È diventata famosa dopo aver partecipato insieme alla figlia a Pechino Express nel 2015. In seguito a questa esperienza, ha iniziato a partecipare come ospite a diversi programmi della tv, in particolare quelli di Barbara D’Urso.

Recentemente è salita di nuovo alla ribalta per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2021. Nel reality è arrivata ad un passo dalla finale dopo un ottimo percorso. Il rapporto con la figlia Giulia Salemi è composto da numerosi alti e bassi, ma in generale, le due, sono davvero molto legate da un rapporto profondo.

Fariba Tehrani, ecco il suo sfogo divenuto virale.

La madre di Giulia Salemi si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram in un post. Dopo la recente partecipazione all’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani, è diventata molto attiva sui social, pubblicando costantemente storie e post.

La foto pubblicata sul suo account Instagram la ritrae quando era giovanissima. Infatti, la somiglianza con sua figlia è davvero notevole. Nella didascalia del post, ha scritto tutto il suo sfogo e stato d’animo attuale. Qualche giorno fa, aveva anche confessato di avere un problema di salute.

Ecco cosa ha scritto: