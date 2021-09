fariba-tehrani,-fratello-morto:-“non-sono-riuscita-a…”,-la-triste-confessione

Fariba Tehrani, il suo amaro sfogo: “Per colpa del Covid non sono riuscita ad abbracciare mio fratello”

Fariba Tehrani una ex protagonista dell’ultima edizione del noto reality L’Isola dei Famosi nelle scorse ore ha fatto un annuncio straziante, poichè ha messo al corrente i suoi fan della morte improvvisa del fratello Abdolhamid. In un primo momento la madre di Giulia Salemi aveva dichiarato che il suo caro parente è venuto a mancare a causa del Covid. Oggi venerdì 10 settembre 2021, l’ex naufraga dopo aver chiarito che la causa del decesso è un’altra, si è sfogata per non aver potuto fare ciò che avrebbe voluto da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus.

Fariba Tehrani si è lasciata andare a una triste confessione:

“Per colpa del Covid, tre anni non sono riuscita ad andare nel mio paese per abbracciarlo“.

Fariba Tehrani chiarisce la causa del decesso del fratello e confessa: “Volevo stringerlo forte forte”

Fariba Tehrani nota per essere la madre della modella e influencer Giulia Salemi e per la recente partecipazione all’Isola dei Famosi, è tornata a manifestare tutta la sua amarezza sui social per la scomparsa del fratello Abdolhamid. Le parole scritte dall’ex naufraga ieri sono state le testuali: “Aveva fatto il vaccino due mesi fa. Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi”.

L’ex protagonista del reality incentrato sulla sopravvivenza oggi ha dedicato un altro post al compianto fratello, e per iniziare ha specificato la ragione del decesso: “Autopsia ha detto che non è morto per Covid ma per l’infarto“. A questo punto Fariba dopo aver fatto sapere che suo fratello è stato sepolto oggi perchè le camere ardenti sono piene e non tengono i morti più di un giorno, si è sfogata per non essere riuscita ad abbracciarlo per il fatto che le retrizioni legate alla pandemia da Covid non glielo hanno consentito: “Era la persona che mi mancava più di tutti e volevo stringerlo forte forte“.

Fariba Tehrani ricorda il fratello scomparso: “Era un angelo in terra”

Sempre un ora fa, Fariba Tehrani ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini per il grave lutto: “Grazie a tutti per le condoglianze e parole ricche. Sono troppo devastata e non riesco a leggervi uno ad uno. Ma vi ho letto tutti”.

A questo punto la madre di Giulia Salemi ha ricordato il fratello scomparso: “Posso solo dirvi che era un angelo in terra“.

Infine l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto questa riflessione: “In Iran muoiono 4000 persone al giorno per il Covid! Sia vaccinati che non!”.

