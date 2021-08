Fariba Tehrani non riesce a trovare pace: dopo il suo rientro in Italia dall’Honduras, l’ex naufraga ha più volte lamentato vari problemi di salute. A distanza dall’ultimo controllo, avvenuto un mese fa, la madre di Giulia Salemi si è recata nuovamente in ospedale per capire come risolvere la situazione, ma purtroppo la visita non ha avuto gli esiti sperati.

