fariba-tehrani-senza-freni:-cosa-ha-detto-sulla-figlia-giulia-e-pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli felici, Fariba Tehrani: “Possiamo sempre contare sulla famiglia”

Fariba Tehrani ha deciso di fare il classico pranzo domenicale insieme alla figlia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in un piccolo paesino della provincia di Piacenza. Ovviamente la mamma di Giulia Salemi ha pubblicato su instagram foto e video di questa giornata mandando al settimo cielo i tantissimi fan perchè ha visto tutti e tre uniti e felici come non mai. In uno dei post che ha pubblicato sul social fotografico, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha fatto mistero di credere che l’unica cosa su cui tutti possono sempre contare è la famiglia:

“Ho sempre pensato che non c’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia, dei figli, anche quelli acquisiti…”

E chissà se anche in questa occasione Fariba Tehrani ha ribadito a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi di voler diventare presto nonna, così da allargare ancora di più la famiglia

Fariba Tehrani svela: “Oggi sono felice di stare con Giulia, Pierpaolo e le persone a cui voglio bene”

Fariba Tehrani, sempre in questo suo post su instagram, dopo aver rivelato di credere che la famiglia è un rifugio per tutti, ha anche colto la palla al balzo per fare un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? In pratica Fariba, che giorni fa ha dichiarato di dissociarsi da Giulia Salemi, ha rivelato su instagram di essere particolarmente felice di aver passato queste ore al fianco della figlia Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli e di tutte le altre persone a cui ha sempre voluto un bene dell’anima:

“La felicità è semplicemente stare con le persone che vuoi bene in un logo che ti trasmette energia positiva e ti ricorda la famiglia…”

Fariba Tehrani festeggia il trionfo dell’Italia agli Europei: “E’ grazie all’universo”

Questo intenso weekend è terminato con Fariba Tehrani felice per la vittoria dell’Italia agli Europei. Difatti la mamma di Giulia Salemi ha pubblicato su instagram un video in cui è impegnata a festeggiare, e nella didascalia ha ringraziato l’universo che ha voluto dare questa gioia al popolo italiano: “Evvivaaaaa…Grazie all’universo l’energia positiva ha funzionato…”

