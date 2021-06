fariba-tehrani-si-lascia-andare-sulla-figlia.-cosa-pensa-di-giulia-e-pierpaolo

Ecco qual è l’opinione sincera della madre di Giulia Salemi, ex naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Fariba Tehrani, ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 (Instagram)

Fabia Tehrani, da qualche anno, è diventata piuttosto popolare soprattutto prima per aver preso parte nel 2015 a Pechino Express e poi quest’anno all’Isola dei famosi. Tuttavia, è conosciuta anche per essere la madre di Giulia Salemi, modella che ha partecipato come concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Durante questi trasmissioni televisive ha dimostrato un temperamento e una forza che le hanno permesso di imporsi. Buon sangue non mente, dato che anche sua figlia, ex vippona, non è da meno in fatto di” caratterino”.

La 59 enne di origini persiane, insomma, non si è risparmiata nemmeno come naufraga. L’avventura ripresa dalle telecamere della Rai, però, non è stata molto soddisfacente. Spesso e volentieri i suoi colleghi l’hanno mandata in nomination.

I suoi compagni di viaggio l’hanno anche attaccata, tacciandola di essere una stratega e calcolatrice. Questo, però, lei l’ha più volte smentito, dicendo, al contrario, di aver fatto di tutto per darsi da fare e dare una mano all’interno del reality show.

La stessa ha poi raccontato di aver deciso di partecipare al programma in modo istintivo, ma, in particolar modo, con lo scopo di farsi finalmente conoscere per quello che è, e non per essere la madre di Giulia Salemi.

In una recente intervista a Radio Radio, inoltre, ha parlato di alcuni fatti accaduti dietro le quinte che riguardano sia i concorrenti dell’Isola dei Famosi che la conduttrice Ilary Blasi. Queste le sue parole sul vincitore:

«All’Isola c’era chi restava indietro per non fare i giochi, non andava a prendere i tronchi e non faceva niente. Quelli che facevano poco e niente erano Andrea e Awed. Perché ha vinto Awed? Lui mi disse: ʻTu prendi la legna, fai questo e quello, ma la gente non guarda questo. La gente guarda la simpatiaʼ».

Ecco che cosa ha detto Fariba sui Prelemi

Comunque sia, pare che l’imprenditrice di Theran abbia anche voluto sbilanciarsi per quanto riguarda il rapporto tra Giulia e Pierpaolo. Come ricordiamo, infatti, i Prelemi sono ancora insieme dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e, a quanto, pare la loro love story va a gonfie vele.

Fariba con la figlia Giulia (Instagram)

Proprio qualche giorno fa, infatti, la bellissima coppia ha anche persino dichiarato che ben presto potrebbe anche esserci un romantico passo avanti, probabilmente persino una convivenza.

E, a questo punto, pare che anche Fariba sia arrivata alla conclusione che il loro rapporto sia molto bello e destinato a durare. Ha, infatti, ammesso che i due sono davvero innamorati l’uno dell’altra e che finalmente Pier Paolo è una persona vera, a differenza dei suoi precedenti fidanzati.