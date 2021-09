farina-di-mais:-non-usatela-solo-per-la-polenta!

Muffin alla salvia, scalogni e pancetta affumicata

Sì, avete letto bene, sono invitantissimi! Vediamo cosa serve per preparare 12 profumatissimi e morbidissimi muffin: 165 g di farina di mais Fioretto + quella per lo stampo – 145 g di farina bianca 00 – 8 g di lievito per torte salate – 1 uovo – 2,5 dl di latte – 2 scalogni – 200 g di pancetta affumicata a cubetti – 1 ciuffo di salvia – 50 g di grana padano grattugiato – 6 cl di olio di mais – olio extravergine d’oliva – burro per lo stampo – sale – pepe

1. Armatevi di stampo per muffin e iniziate imburrando gli incavi e spolverizzandoli con farina di mais. Nel frattempo lavate e asciugate le foglie di salvia, tritate le più grosse e tenetene da parte circa 20 piccole.

2. Sbucciate e tritate gli scalogni. Intanto, in una padella, scaldate 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e stufatevi gli scalogni per circa 5 minuti, una volta pronti trasferiteli in una ciotolina e teneteli da parte. Fermi! Non è ancora giunto il momento di lavare la padella! Riposizionatela sul fuoco e fatevi rosolare la pancetta con la salvia tritata per 5 minuti, poi toglietela dal fuoco.

3. Prendete una ciotola capiente e mescolatevi le due farine, il lievito, sale e pepe. In un’altra ciotola sgusciate l’uovo, sbattetelo con una forchetta e mescolatelo con il latte e l’olio di mais. Versate il composto liquido in quello secco e mescolate con la frusta in modo da non avere grumi.

4. Aggiungete 40 g di grana padano grattugiato, gli scalogni e la pancetta stufati. Abbiate cura di lasciare da parte una cucchiaiata di pancetta per il decoro.

5. Suddividere il composto negli stampi precedentemente imburrati e spolverizzati, spolverizzate con il grana padano e la pancetta rimasta e le foglioline di salvia tenute da parte.

6. In forno! Fate cuocere per circa 15 min a 180°. Sfornate e serviteli tiepidi.