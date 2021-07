La farinata di ceci alle zucchine con erbe aromatiche è una torta salata facile, senza glutine e senza lattosio. Forse si è capito, amo la farinata di ceci arricchita con verdure di stagione. Mi piace molto la classica farinata di ceci, ma con l’aggiunta di verdure e erbe aromatiche, la trovo divina. È perfetta come piatto unico, e ottima da mangiare anche fredda. Stavolta avevo in frigo delle belle e freschissime zucchine, così ho deciso di preparare una farinata alle zucchine, ma non semplicemente con zucchine nell’impasto, volevo una farinata decorata e bella da vedere.

La farinata di ceci alle zucchine con erbe aromatiche è senza glutine, senza lattosio e senza uova, adatta anche a chi ha intolleranze alimentari. Non avendo ingredienti di origine animale, è adatta anche a chi segue un regime alimentare vegano.

Farinata di ceci con zucchine intrecciate e fiori eduli

Nelle ricette che ho trovato in rete, la farinata di zucchine è simile ad una comune frittata, io invece ho pensato di decorare la mia farinata con un intreccio di zucchine. Una decorazione semplice, ma che vi farà fare un figurone quando la porterete in tavola. Basterà tagliare le zucchine a fettine sottili, avendo l’accortezza di scegliere zucchine freschissime di grandezza e lunghezza simile, scartando la prima e l’ultima fetta che sarà soltanto pelle esterna. Naturalmente, oltre alle zucchine della decorazione, ci sono anche all’interno, insaporite con olio e erbe aromatiche. Per la farcitura utilizzate gli scarti, che naturalmente non si buttano mai. A fine cottura ho aggiunto anche qualche fiore di borragine e pratoline.

Ricetta della farinata di ceci alle zucchine con erbe aromatiche

Portata: Torta salata

Porzioni: 4 – 6 persone Preparazione: 15 minuti

Riposo: 8 ore

Cottura: 30- 35 minuti

Stampo: Teglia bassa da 26 -28 cm

Ingredienti

100 g di farina di ceci

350 g di acqua

Olio extra vergine di oliva

3 – 4 zucchine

Maggiorana

Erba cipollina

Prezzemolo

Sale

Pepe

Fiori eduli per decorare

Preparazione

Setacciate la farina di ceci in una ciotola, unite l’acqua a filo, mescolando con una frusta per non formare grumi. Aggiungete sale e un cucchiaio di olio, mescolate e fate riposare per circa 8 ore. Trascorso il tempo di riposo, preriscaldate il forno a 200 gradi, rivestite una teglia bassa da 26 – 28 cm con la carta forno e versate all’interno 2 cucchiai di olio. Eliminate la punta alle zucchine e tagliatele a fette sottili con una mandolina. Tagliate le fette esterne a cubettini e aggiungetele alla pastella di ceci, unite anche le erbe aromatiche tritate e un pizzico di pepe, mescolate bene. Versate la pastella alle zucchine nella teglia, tenendone da parte 4 – 5 cucchiai. Infornate per circa 10 minuti. Sfornate, cospargete con la pastella tenuta da parte e decorate con le fette di zucchine, intrecciandolce. Cospargete le zucchine con sale e pepe, un filo di olio.

Infornate per circa 15 – 20 minuti. Sfornate, decorate con i fiori e servite.

Se vi piace la farinata provate anche:

Farinata agli asparagi e maggiorana, ricetta vegan facile

Farinata con le cipolle – Ricetta senza glutine

Per restare sempre aggiornati, potete seguirmi anche tramite i miei canali social:

La pagina Facebook , ma anche Instagram, Pinterest e Telegram