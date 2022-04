Fasanomusica, ecco la 39ª edizione della stagione concertistica Primavera-Estate 2022 

Un calendario di 11 appuntamenti dal Teatro Sociale a Lama D’Antico, ed anche Piazza Ciaia. La punta di diamante è Alice con l’Orchestra della Magna Grecia.

FASANO – Alice, Chiara Civello e Mario Venuti in piazza Ciaia, la rassegna di poesia e Lama D’Antico e tanto altro per una stagione da 10 e lode da fine aprile a settembre. È la Primavera-Estate 2022 di Fasanomusica. Giunta alla 39ª edizione, la rassegna si inserisce in «Wow! Fasano», il calendario di manifestazioni realizzato dall’amministrazione comunale per i mesi estivi.

La stagione concertistica di quest’anno prevede 11 appuntamenti, presentati nel pomeriggio di martedì scorso (19 aprile) a Palazzo di Città. Ad aprire Fasanomusica sarà il concerto per la pace del duo Luca Giovannini (violoncellista) e Martina Consonni (pianista) al Teatro Sociale (30 aprile, alle 19), il cui incasso sarà devoluto alla Croce rossa per la popolazione ucraina.

A maggio altri due appuntamenti sempre al Teatro Sociale (alle 19): il 15 c’è il duo «Guitare à l’operà»: Frédéric Bernand (chitarrista) e Karina Desbordes (soprano). Il 22 spazio ai vincitori del premio delle arti: Losacco Paride (violinista) e Josef Edoardo Mossali (pianista).

Il cuore della stagione sarà a luglio in piazza Ciaia con cinque grandi eventi (alle 21). Il 10 luglioBelinda Davids con l’Orchestra della Magna Grecia in «Omaggio a Whitney Houston». Il giorno dopo, l’11, tocca ad Alice, una delle più note e amate cantautrici italiane che renderà omaggio, insieme al pianista e direttore Carlo Guaitoli al grande Franco Battiato. Il 13 Chiara Civello si esibirà in «Chansons» (formazione in quartetto). Il 14 luglio c’è Mario Venuti (voce e chitarra) in «Tropitalia» con Tony Canto (chitarra), Vincenzo Virgillito (contrabbasso), Neilton Dos Santos (percussioni), Manola Micalizzi (percussioni e corsi). Sabato 16 luglio spazio a «Il grande cinema di Nino Rota» con l’Orchestra filarmonica pugliese diretta dal maestro Nicola Giuliani e con il soprano Cristina Giannelli.

A settembre il Parco rupestre di Lama d’Antico (alle 18) ospiterà «L’antico richiamo», rassegna di poesia contemporanea in un connubio tra musica e tradizione. Una produzione Fasanomusica in collaborazione con la fondazione San Domenico con la direzione artistica di Bartolomeo Smaldone. Si parte venerdì 2 con Anita Piscazzi (poeta), Giusy Frallonardo (attrice) e Giuseppe Milici(armonicista). Si prosegue il 3 con Raquel Lanseros (poeta), Nunzia Antonino (attrice) e Mino Murri(compositore di musica elettronica). Si chiude il 4 con «Omaggio ad Antonia Pozzi» con Fabrizia Sacchi (attrice), Adalisa Castellaneta (chitarrista) e Lello Narcisi (flautista).

Alice Mario Venuti

«Fasanomusica è un appuntamento fondamentale della vita culturale della nostra città e del nostro cartellone di eventi – dice il sindaco Francesco Zaccaria – . Ringrazio, come sempre, l’associazione organizzatrice per la qualità degli spettacoli proposti e per l’impegno nell’allestimento di una stagione che anche per il 2022 regalerà a Fasano serate magiche. In particolare, i concerti di Alice, Chiara Civello e Mario Venuti arricchiranno il nostro calendario estivo lanciando i concerti di agosto con Brunori, Caparezza, Ludovico Einaudi e Antonello Venditti e Francesco De Gregori per un’estate ricca di appuntamenti, affinché le note della musica, la bellezza delle arti, l’incanto della poesia possano rendere ancora più incantevoli i siti più belli del nostro territorio».

«Il cartellone di Fasanomusica per questa stagione estiva arricchisce e contribuisce a mantenere alto il livello delle proposte culturali in città – dice l’assessore alla cultura Cinzia Caroli –. La collaborazione con Fasanomusica e con Emma Castellaneta in particolare è stata, sin dal momento del nostro insediamento, improntata al massimo rispetto e allo scambio di idee, che ovviamente poi riescono a tradursi in appuntamenti di grande pregio per la nostra amata Fasano. La comunione di intenti e le finalità condivise consentono a tutti noi di lavorare in sinergia. Per questo ringrazio Emma per il suo impegno ed il suo lavoro sempre improntato a grande serietà e professionalità»

«Fasanomusica è una delle ciliegine sulla torta di grandi eventi che anche quest’anno abbiamo programmato in ogni luogo del nostro territorio – dice l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi –. Una stagione che unisce valorizzazione delle bellezze, qualità dell’offerta proposta e volontà di favorire i nostri operatori turistici. Le attività ricettive, alberghiere, ristorative potranno offrire agli ospiti un ventaglio di offerte costruite attorno a un calendario di eventi di pregio e di valore nell’ottica della costruzione di quel sistema Fasano che possa caratterizzare sempre di più la nostra destinazione turistica».

«Siamo alla terza rassegna estiva svolta in stretta collaborazione con il Comune di Fasano – dice Emma Castellaneta, presidente di Fasanomusica –. Considerato l’apprezzamento ricevuto possiamo dire che oramai è diventata una realtà attesa, non più legata alla emergenza sanitaria. È un programma molto bello, leggero ma nel contempo intenso. Abbiamo deciso insieme al sindaco, di dedicare il primo concerto alla pace e di devolvere il ricavato in favore della Croce Rossa per l’emergenza Ucraina. È una piccola goccia per manifestare la nostra solidarietà. Punta di diamante della rassegna è Alice la nota cantautrice che si esibirà con l’orchestra della Magna Grecia e il maestro Carlo Guaitoli, in un omaggio al grande Franco Battiato».

Info e prevendite sul sito Fasanomusica.com e su vivaticket.com (concerti in piazza Ciaia).

L’articolo Fasanomusica, ecco la 39ª edizione della stagione concertistica Primavera-Estate 2022 proviene da GoFasano.