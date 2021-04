Fashion Revolution Bergamo: prossimi eventi

9 apr ore 18.30 La Rivoluzione comincia dal tuo armadio: a talk with Marina Spadafora e Alessandra Gabriele feat. RadioBrusa diretta streaming radiobrusa.it – diretta FB @laterzapiuma e INSTAGRAM @laterzapiumabg

Un approfondimento tematico con la madrina di Fashion Revolution Italia. Stilista e figura professionale di alto profilo da sempre impegnata nella ricerca per una produzione a minimo impatto ambientale, che rispetti i diritti delle persone e tuteli le generazioni future.

Chi è Marina Spadafora? Marina Spadafora è coordinatrice per l’Italia di Fashion Revolution, movimento mondiale della moda etica e sostenibile. Premio Women Together dell’Onu nel 2015 per il lavoro svolto con artigiani nel mondo, già direttore creativo di Altromercato per la linea Auteurs du monde, nella sua vita professionale ha fatto di tutto: inizi da costumista per il cinema a Los Angeles, poi imprenditrice nell’azienda di famiglia (‘Venduta, ma il marchio è in freezer…’), Spadafora ha collaborato con Ferragamo, Prada e Miu Miu. Ha insegnato moda sostenibile al Naba di Milano, alla Parsons di New York e Santo Domingo. È stata relatrice sugli sprechi della moda per Ted, il club che ingaggia Bill Gates e Al Gore.Ha ricevuto il premio Semplicemente Donna a fianco della liberiana Leymah Gbowee, Nobel per la pace, e l’International Social Commitment, conferito anche al sindaco di Amatrice e all’ex presidente uruguaiano Pepe Mujica. Ha coadiuvato il fondatore di Yoox, Federico Marchetti, nella crescita dei marchi sostenibili per il suo portale Yooxygene. (fonte: Corriere della sera)

21 apr ore 17.30 Made in Italy? Il lato oscuro della moda: a talk with Giuseppe Iorio e Lorenzo Nava feat. RadioBrusa diretta streaming radiobrusa.it – diretta FB @laterzapiuma e INSTAGRAM @laterzapiumabg

Un confronto aperto, senza reticenze, su ciò che sta migliorando nella produzione tessile seguendo la logica della riduzione degli sprechi e su quello che ancora si deve e dovrà fare per convertire una filiera tradizionalmente ad alto impatto ambientale. Chi è Giuseppe Iorio? Classe 1964, ex-direttore di produzione di Moncler, poi collaboratore di Report nell’inchiesta sulla produzione delle case moda in Transitria, è l’autore di “Made in Italy? Il lato oscuro della moda”, libro denuncia frutto di un’esperienza lavorativa trentennale nel mondo della moda e dell’industria tessile. Per Moncler ha garantito i rapporti tra la piattaforma francese e la casa madre a Padova (stile), contribuendo allo sviluppo di nuove aree produttive e contemporaneamente acquisendo nuove conoscenze nell’ambito delle produzioni a livello internazionale. Oggi si occupa di informazione e divulgazione degli aspetti più problematici della produzione dei grandi gruppi moda. Moncler già produceva da diversi anni in Romania e in Bulgaria. Però intorno al 2006 e 2007 – quando io ho ricoperto il ruolo di responsabile tecnico e quindi anche della produzione dell’area Moncler, del marchio Moncler – avevamo cominciato a produrre nel sud Italia e un po’ alla volta da 3,4,5 laboratori circa una quindicina, una ventina di aziende nel sud Italia producevano Moncler. Tutto questo è durato un anno e mezzo, due anni dopodiché la produzione è stata completamente tolta dal sud Italia ed è stata almeno in parte mandata qui in Transnistria. (Giuseppe Iorio, da Report).

23 apr ore 17.30 #ZeroImpact – Quanta C02 indossiamo? A talk with La Terza Piuma+special guests feat. RadioBrusa diretta streaming radiobrusa.it – diretta FB @laterzapiuma e INSTAGRAM @laterzapiumabg



Nel 2020, per creare uno strumento comunicativo a alto impatto in cui siano riportati in chiaro i dati di costo ambientale dei singoli capi, è cominciata la progettazione di un etichetta open source a totale supporto della filiera tessile, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese. Partendo dalla volontà delle imprese di condividere i dati relativi alle analisi sulle emissioni, passando per una nuova visione delle relazioni di mercato della filiera, per arrivare ai consumatori. Cosa bisogna fare per avviare l’intero processo? A che punto siamo? Un confronto aperto con più attori per provare a far chiarezza