fastweb-dona-66mila-euro-ai-terremotati-di-siria-e-turchia-e-promuove-raccolta-fondi

Per sostenere le popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto, Fastweb lancia con l’organizzazione umanitaria indipendente ActionAid Italia una raccolta fondi solidale per offrire un aiuto concreto nei territori del sisma che, secondo l’ultimo tragico bollettino, ha provocato la morte di 41mila persone.

Attraverso una donazione di 66mila euro, l’azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni a banda larga contribuirà a garantire alle comunità colpite dal terremoto un accesso sicuro e tempestivo all’assistenza umanitaria e alle necessità di base. La donazione verrà destinata alla realizzazione di un ampio intervento che assicurerà a 250 nuclei famigliari (circa 1.250 persone), forniture di cibo pronto e acqua potabile, generi di prima necessità come vestiti termici e coperte contro il freddo, oltre alla realizzazione di ripari temporanei attrezzati con servizi di prima accoglienza.

ActionAid Italia è attualmente presente in Turchia con diverse squadre di intervento in costante coordinamento con il governo del Paese e le principali parti interessate ed è attiva in Siria nel governatorato di Idleb con il supporto di organizzazioni partner che operano in particolare nelle zone di Harem e Armnaz. Attraverso i suoi partner locali sul campo, ActionAid resterà anche nei prossimi mesi accanto alle migliaia di persone sopravvissute al tragico terremoto per valutare il sostegno aggiuntivo necessario, tra cui protezione e supporto psicosociale.

Per far fronte all’emergenza, Fastweb invita inoltre tutti i propri clienti e dipendenti a sostenere i progetti locali di ActionAid in Turchia e Siria disponibili sulla pagina ufficiale dell’organizzazione umanitaria.

Inoltre, a partire da ieri e fino al 31 maggio, in aiuto alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal sisma, e per facilitare le comunicazioni con i propri cari e sostenere le attività commerciali, Fastweb azzera per tutti i propri clienti residenziali, partite iva e piccole e medie imprese il costo delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso la Turchia e la Siria.

L'articolo Fastweb dona 66mila euro ai terremotati di Siria e Turchia e promuove raccolta fondi proviene da The Map Report.

