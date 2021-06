fate-attenzione-a-questi-animali,-potrebbero-uccidervi!-le-assurde-conseguenze

Apparentemente innocue sono una delle specie animali più pericolose per l’uomo, la scienza chiede di fare attenzione.

Serie tv e documentari da sempre ci fanno credere che all’interno del sistema animale ci siano delle specie per eccellenza più pericolose di altre e che dotate di caratteristiche fisiche o fisiologiche sono in grado di provocare la morte più velocemente rispetto ad altre.

Tra questi ad esempio pensiamo ad alcune specie di serpenti o ragni velenosi, felini come il leone, orsi o lupi in grado si uccidere con grande facilità.

I dati però parlano chiaro e secondo le classifiche mondiali sembra che queste razze animali siano relativamente “innocue” per l’uomo.

I lupi, per esempio, sono fautori di meno di un decesso al mese in tutto il mondo, i leoni 22 ogni anno. Elefanti e ippopotami di circa 500 decessi ogni anno. Dunque quale sarebbe l’animale in assoluto più pericoloso da temere per la salute umana in termini di vita? La risposta vi allarmerà.

Attenzione, sono portatrici di una grave malattia per l’uomo

Qual è l’animale più inaspettato che si colloca tra i 15 più pericolosi per la salute umana?

Si tratta delle lumache d’acqua, creature all’apparenza tra le più mansuete ma sono invece veicolo di una delle malattie più temibili che causa ogni anno oltre 20mila decessi.

Queste infatti sono veicolo di un’altra grande minaccia, nel loro lento muoversi infatti trascinando con loro dei vermi parassiti responsabili della Schistosoma. Sono varie le manifestazioni di questa malattia e le zone che interessa una volta contratta, intestino, retto, reni e sistema epatico.

Tra i sintomi principali dermatite con prurito, tosse, cefalea, diarrea, necessità di urinare di frequente. Se non curata tempestivamente può portare alla morte in pochi giorni.

La soluzione una volta intercettata la malattia, contratta quindi dopo il contatto con le lumache d’acqua oppure con la superficie in cui sono transitate, è la cura tramite Praziquantel ed il ricovero in ospedale se la soluzione è già a livelli più gravi.