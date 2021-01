Fate: The Winx Saga avrà una seconda stagione?

Fate The Winx Saga 2 ci sarà?

Fate The Winx Saga 2 si farà?

Ha esordito venerdì 22 gennaio la serie live-action tratta da Winx Club, il popolare cartone animato ideato da Igino Straffi.

Portate sullo schermo da Brian Young, celebre per il suo lavoro in The Vampire Diaries, le Winx approdano su Netflix in chiave Young Adult. Con alcune defezioni – Flora è stata sostituita dal personaggio di Terra, e Tecna non appare nella prima stagione – le Fate si apprestano a conquistare il giovane pubblico di abbonati Netflix nell’arco dei sei episodi che compongono la prima stagione.

Ce ne sarà anche una seconda? Ufficialmente Netflix non si sbilancia sul futuro del progetto, annunciato per la prima vola nel marzo del 2018. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, sembra che Netflix abbia già confermato la produzione di una seconda stagione della serie.

Si tratta di voci, che pertanto potranno trovare conferma soltanto in un annuncio da parte del colosso dello streaming. Certo è che, a meno che il pubblico non dimostri totale disinteresse nei confronti della serie, Netflix non vorrà lasciarsi scappare un franchise come quello delle Winx.

Quando esce Fate The Winx Saga 2

Da sinistra a destra: Eve Best (Farah Dowling) e Elisha Applebaum (Musa), Hannah van der Westhuysen (Stella). Credits: Netflix.

Quando esce Fate The Winx Saga 2? Attualmente non conosciamo la data di uscita dei nuovi episodi, visto che la conferma ufficiale di Netflix si fa attendere.

Se, come riportato qui sopra, lo streamer ha effettivamente già confermato l’impegno a continuare a produrre la serie, gli sceneggiatori avranno senz’altro già cominciato a mappare le storie che si avvicenderanno nella seconda stagione, in attesa di tornare sul set.

La prima stagione è stata girata tra i mesi di settembre e dicembre 2019 a Wicklow e negli Ashford Studios, in Irlanda. Se le riprese della seconda stagione avverranno nella stessa finestra temporale, il primo ciak potrebbe avvenire alle porte dell’autunno, per poi finire di girare entro la fine del 2021. Il condizionale è d’obbligo, in tempi di emergenza sanitaria.

I nuovi episodi di Fate: The Winx Saga 2 potrebbero approdare su Netflix non prima della primavera 2022. Questo sempre che Netflix non abbia in progetto un ritorno sul set già nella prima metà di quest’anno, anticipando l’uscita al mese di gennaio 2022, a un anno dal debutto dei primi episodi.

Anticipazioni Fate The Winx Saga 2: trama

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga continuerà a raccontare le vite, gli amori, le sfide e gli gli studi delle protagoniste Bloom, Terra, Musa, Aisha e Stella, apprendiste Fate che frequentano la scuola di Alfea.

Nel canone stabilito dal cartone animato, l’accademia per Fate e Specialisti dell’Oltre Mondo prevede un ciclo di studi di cinque anni. Questo significa che, potenzialmente, potrebbero esserci cinque stagioni di Fate: The Winx Saga in totale, un ciclo di episodi per ciascun anno scolastico delle protagoniste che, eccezion fatta per Stella, all’inizio della serie sono al primo anno.

Quanto a cosa potrebbe succedere nella seconda stagione, il finale della prima ha ribaltato le carte in tavola e promette degli episodi in cui la posta in gioco è sempre più alta. Ecco dove siamo rimasti con la prima stagione, ma occhio agli spoiler.

Cast di Fate The Winx Saga 2: attori e personaggi

Precious Mustapha nei panni di Aisha in Fate: The Winx Saga. Credits: Netflix

Nel cast della seconda stagione non possono mancare le Fate protagoniste interpretate da Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Precious Mustapha (Aisha) e Eliot Salt (Terra).

Assieme a loro ci aspettiamo che si uniscano i volti degli Specialisti Danny Griffin (Sky), Freddie Thorp (Riven) e Theo Graham (Dane), così come quelli di Sadie Soverall (Beatrix) e di Jacob Dudman (Sam).

Tra i protagonisti adulti, è auspicabile il ritorno di Robert James-Collier (Saul Silva), Eve Best (Farah Dowling), Alex Macqueen nei panni di Ben Harvey, il papà di Terra, e infine Kate Fleetwood Luna nel ruoll di Luna, la Regina di Solaria e madre di Stella.

Tra gli attori apparsi nella prima stagione ci sono anche Eva Birthistle e Josh Cowdery nei panni di Vanessa e Mike, i genitori di Bloom. Compare anche Lesley Sharp nelle vesti della Fata Rosalind, i cui segreti si intrecciano col passato di Alfea.

Alla prima stagione prendono parte anche Sean Sagar (Marco), Leah Minto (Kat), e Ken Duken (Andreas di Eraklyon).

Trailer di Fate The Winx Saga 2: c’è già?

Da sinistra: Freddie Thorp e Theo Graham sono Riven e Dane in Fate: The Winx Saga. Credits: Jonathan Hession/Netflix.

Il trailer di Fate: The Winx Saga 2 non è ancora disponibile per due buone ragioni. La prima è che la stagione 2 non è stata ancora confermata, e la seconda ragione è che non è tantomeno stata girata.

Fate The Winx Saga 2 in streaming: dove vederla

In streaming, Fate The Winx Saga 2 continuerà ad essere un’esclusiva di Netflix che distribuisce la serie negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.