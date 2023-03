Fatec de Mogi das Cruzes abre inscrições para curso gratuito de empreendedorismo

Interessados terão aulas online e mentoria, sem taxa de inscrição nem mensalidade, para que no final do curso da Escola de Inovadores tenham planos de negócios estruturados para transformar em realidade o sonho de se tornarem empreendedores Fatec de Mogi das Cruzes

Vinícius Silva/TV Diário

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para a 16ª edição da Escola de Inovadores, curso de extensão organizado pela Inova CPS, vinculada ao Centro Paula Souza (CPS). A ação é uma oportunidade para quem quer empreender e tem uma ideia, mas precisa de auxílio para desenvolver um modelo de negócios. Não há taxa de inscrição e o curso é totalmente gratuito. O prazo para garantir a participação termina no dia 19 de março.

O professor Cadu Damian explica que o curso tem o objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em modelos de negócios. “Podem participar alunos, ex-alunos da Fatec e dos cursos do Centro Paula Souza, assim como pessoas da comunidade e demais interessados, de todas as idades”, disse.

As aulas serão online, ao vivo, aos sábados de manhã, ministradas por professores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais que atuam como agentes de inovação. “O curso tem carga total de 40 horas. Além das aulas ao vivo, a gravação fica disponível na plataforma para que os participantes possam acessar depois. Na plataforma também serão disponibilizados materiais para que os alunos possam complementar os estudos”, explicou Damian.

O conteúdo está dividido em três módulos: mentalidade, habilidades e recursos. Entre os temas abordados estão gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas.

O participante conta ainda com mentoria para construir seu plano de negócios com foco em demandas atuais de mercado e características da economia regional. “A ideia é que, no final do curso, os alunos tenham estruturados seus planos de negócios para que então possam empreender e colocar em prática”, acrescentou o professor.

Para fazer a inscrição, os candidatos devem entrar na página do curso, preencher o formulário e indicar a Fatec de Mogi das Cruzes. “No formulário, basta colocar uma ideia básica do negócio que deseja criar ou já esteja desenvolvendo. É simples”, explicou Damian. Não há limite de vagas. A lista de aprovados será divulgada no dia 31 de março. As aulas ocorrerão nos meses de abril e maio.

A Fatec de Mogi das Cruzes fica na rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4699-2799, pelo site da instituição ou ainda pelo e-mail f184acad@cps.sp.gov.br.

16ª Edição da Escola de Inovadores – Fatec Mogi das Cruzes

Inscrições: até 19 de março;

Quem pode participar: alunos, ex-alunos do CPS e demais interessados, de todas as idades;

Quanto: inscrições e curso gratuitos;

Como será: Aulas online, aos sábados de manhã, nos meses de abril e maio. Conteúdo ficará gravado para consulta posterior.;

Onde se inscrever: site da Escola de Inovadores

Resultado: A lista de aprovados sai no dia 31 de março – divulgação no site da Inova CPS e/ou por e-mail;

Fatec de Mogi das Cruzes: Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar;

Mais informações: telefone (11) 4699-2799, site da Fatec de Mogi e e-mail f184acad@cps.sp.gov.br.

