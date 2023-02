Fátima Bernardes curte carnaval no Marco Zero do Recife: ‘Bom demais’

Apresentadora da TV Globo assistiu ao show de Caetano Veloso com o namorado, o deputado federal Túlio Gadelha (Rede), e postou fotos com outros famosos nas redes sociais. Fátima com Túlio Gadelha, no Show e Caetano Veloso, no Marco Zero do Recife

Reprodução/Redes sociais

A apresentadora Fátima Bernardes curte o carnaval de Pernambuco com o namorado, o deputado federal Túlio Gadelha (Rede). Nas redes sociais, ela sintetizou o sentimento de estrear na festa de abertura da folia: ‘Começou! Minha primeira vez no Marco Zero. Bom demais!”, afirmou.

No Instagram, a apresentadora do The Voice, da TV Globo, e Túlio fizeram uma foto no meio do show de Caetano Veloso. O cantor e compositor baiano, que enalteceu a importância do frevo na formação do carnaval da Bahia, está no fundo da foto, durante o show.

Nas redes sociais, Fátima também postou outras fotos com famosos que brincam carnaval no estado.

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha com Caetano Veloso e Paula Lavigne

Reprodução/Redes sociais

Em uma delas, a apresentadora mostra o encontro com Caetano e a mulher do cantor, a empresária Paula Lavigne, antes da apresentação do artista no palco principal do carnaval no Recife, na sexta (17).

Em outra postagem, ela escreveu: “aguardem as fantasias deste ano”.

Fátima e Túlio também aparecem ao lado de Elba Ramalho, com o cantor Silvério Pessoa – que atualmente é secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Também nas redes sociais, Túlio Gadelha postou uma série de imagens no carnaval. Num dos vídeos, é possível ver Fátima Bernardes frevando no Marco Zero.

Vito Califano