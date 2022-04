Fatta Fuori da Mediaset, Berlusconi annuncia chi sostituirà Barbara D’Urso nei suoi programmi. Direttamente dal Gf Vip

Sembra che la Mediaset stia mettendo in atto un piano per sostituire Barbara D’Urso con Soleil Sorge. La prima ha l’indubbio merito di aver portato avanti il peso di Canale 5 per moltissimo tempo. E’ entrata nelle case degli italiani pomeriggio dopo pomeriggio, arrivando a ottenere alti numeri di share anche la domenica, di cui deteneva completamente l’egemonia. Per anni la presentatrice partenopea è diventata la regina del trash, e per anni il trash l’ha fatta da padrone nella televisione italiana. Conduttori in cerca di qualità venivano messi da parte, emarginati, in favore di lei.

Barbara D’Urso ha perso il suo appeal e adesso si ritrova su Italia 1, dove conduce La pupa e il secchione show. Con questo nuovo esperimento la donna ha dimostrato di non voler cambiare, di non volersi evolvere e di non voler seguire quel che il pubblico richiede. Ha trasformato il programma in un suo salotto e non sappiamo quali risultati ne deriveranno. A prescindere da questi, è chiaro ormai da temòpo che la Mediaset sia alla ricerca di sostitute per quel che riguarda i suoi volti di punta, che hanno ormai raggiunto una certa età. Quanti anni ancora potranno farla da padrone?

Così sembra che la Mediaset stia preparando Silvia Toffanin per prendere il ruolo di Maria De Filippi. Così come noi, invece, immaginiamo Lorella Cuccarini come erede della Queen indiscussa. Ancora non si parla di chi sarà a prendere il posto di Barbara D’Urso, ancora così piena di se stessa da costellare gli abiti usati per La pupa e il secchione show con le sue iniziali, con la scusa di imitare la grande Madame Coco Chanel. Non pensiamo che la presentatrice possa accettare il fatto di avere una sostituta già pronta, ma da quel che si dice in giro potrebbe aver fatto l’errore di essersi messa la serpe in seno.

Soleil Sorge potrebbe essere stata designata come futura Barbara D’Urso. L’abbiamo conosciuta meglio grande al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma sono anni che la ragazza trama per avere un ruolo di spicco nel mondo del piccolo schermo. Ci è arrivata grazie a Maria De Filippi e alla sua redazione, che l’ha scelta come corteggiatrice di Uomini e Donne. Adesso, è uno dei giudici di La pupa e il secchione show. Reality dopo reality, l’influencer si fa sempre più notare, al punto che adesso si pensa per lei a un ruolo di maggiore rilievo, che potrebbe mettere da parte la presentatrice partenopea.

Per farsi strada nel mondo televisivo ci vogliono le unghie e i denti, ma abbiamo visto che Soleil Sorge ne è ben provvista. La ragazza già ha cominciato a paragonarsi a Barbara D’Urso: “Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando”. E a breve potremmo vederla come ospite sia nel Big Show di Enrico Papi, sia in Avanti un altro di Paolo Bonolis, che in X-Style, di cui potrebbe diventare la conduttrice.

