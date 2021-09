Fatti Vostri, conduce Salvo Sottile e Anna Falchi ma Guardì dice: «Magalli tornerà … »

Quest’anno I fatti vostri sarà condotto da Salvo Sottile insieme ad Anna Falchi. Giancarlo Magalli, che per anni ha condotto questa fortunatissima trasmissione, ha sottolineato che nessuno lo ha mandato via ma è stato lui a decidere di lasciare e ha spiegato anche i motivi. Però, il regista del programma, Michele Guardì ha stupito tutti dicendo che, comunque, Giancarlo Magalli tornerà in trasmissione. Vediamo cosa ha dichiarato Guardì.

Le dichiarazioni di Michele Guardì

Michele Guardì, da sempre regista de I fatti vostri, prima dell’inizio della trasmissione che avverrà lunedì 13 settembre su Rai2 alle 11.10, ha rilasciato alcune dichiarazioni e, a proposito del cambio della conduzione, ha detto “Avviene un normale avvicendamento, come succede nelle trasmissioni”.

E poi: “Quest’anno tendiamo al divertimento, oltre che all’informazione e alla cronaca” e poi ha presentato il cast che sarà così composto, oltre che da Anna Falchi e da Salvo Sottile: Umberto Broccoli, Emanuela Aureli, Paolo Fox e il colonnello Massimo Morico.

Salvo Sottile, il giornalista siciliano che condurrà I fatti vostri ha dichiarato: “Vedo questa opportunità anche come una rinascita mia. I Fatti Vostri sono un programma che richiede di modulare vari registri, è il programma più complicato che si possa condurre”.

E poi Guardì ha parlato di Giancarlo Magalli e ha detto: “Magalli sarà presente in trasmissione quando avrà da lanciare il nuovo programma per il quale gli auguriamo tante belle cose. Tornerà nella piazza che è la sua piazza, visto che ci è stato per tanti anni. I rapporti con Magalli sono cordialissimi, abbiamo una vecchia amicizia e vent’anni di storia rimangono. Non è detto che fra trent’anni ritorni…“

Giancarlo Magalli ha spiegato i motivi per i quali ha lasciato la trasmissione

Tempo fa, Giancarlo Magalli andò ospite da Francesca Fialdini a A ruota libera e in quell’occasione spiegò come mai aveva deciso di lasciare I fatti vostri: “Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo”. Magalli ha in programma un quiz e, a questo proposito, ha detto: “è un quiz carino. È una vacanza per me, una cosa divertente. Ha avuto già successo in altri paesi dove è stato testato, è un quiz sulla lingua italiana”.

Sempre in quell’occasione, intervenne Enrica Bonaccorti, sua grandissima amica, che disse di Magalli: “Il bene che ti voglio è per come sei, per come mi sei stato vicino in certi momenti più di tutti. Fai di tutto per nasconderlo ma tu hai un cuore pieno di amore da dare”.

E poi: “Magalli cattivo? Ma quando mai, Magalli è spiritoso, è intelligente, ha quell’intelligenza ironica e rapida… Chi si offende, peggio per lui. Io ho lavorato benissimo con Giancarlo”.