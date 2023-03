Fazenda Festival é suspenso por condições climáticas em Batatais; veja como pedir reembolso dos ingressos

Organização informou que apresentações canceladas serão reagendadas em eventos de outras cidades. Defesa Civil emitiu alerta no domingo (12) sobre fortes chuvas na região. Lauana Prado no rodeio de Jaguariúna 2022

Júlio César Costa

A organização do Fazenda Festival confirmou o cancelamento de todas as atrações até terça-feira (14) devido às fortes chuvas previstas. A programação da noite de domingo (12), com shows de Launa Prado e Grupo Buteco, já tinha suspensa devido ao alerta da Defesa Civil.

As apresentações, segundo os organizadores, serão reagendadas para eventos de outras cidades e quem comprou os ingressos antecipados poderá solicitar reembolso dos valores dos tickets.

Como pedir o reembolso

Segundo o Fazenda Festival, a maioria dos bilhetes foi comprada via plataforma digital Quero2 Ingresso.

Para solicitar o reembolso, os consumidores devem entrar em contato com a empresa responsável para ter o valor devolvido.

Compras pagas em dinheiro também serão devolvidas. Para isso, os clientes devem entrar em contato com a produção do evento pelas redes sociais e informar os dados pessoais para que seja feita a devolução.

Initial plugin text

Programação suspensa

A programação do evento foi suspensa no domingo (12), quando a cantora sertaneja Lauana Prado e o Grupo Buteco se apresentariam no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista. Seria o terceiro dia de festival.

O evento começou na sexta-feira (10) e tinha apresentações previstas até terça (14). Em nota, a organização do Fazenda Festival informou que todos os shows previstos a partir de domingo seriam cancelados para garantir a segurança do público.

Com a decisão, além dos shows de Lauana Prado e do Grupo Buteco, as apresentações de Thio Bazé, DJ Chico Alves, Cantor Ca Cau, Bruno e Murilo, e DJ Chico também foram suspensas.

A suspensão veio após a Prefeitura emitir um comunicado alertando a população sobre fortes chuvas. A cidade está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas intensas, com acumulado de 100 milímetros por dia e ventos a partir de 60 km/h.

Initial plugin text

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200