Fazendeira é multada em mais de R$ 300 mil por pisoteio de gado em área de preservação permanente

Animais pastavam em área de 34 hectares em Guaiçara (SP); mulher vai responder de forma administrativa e criminal. Fazendeira é autuada em mais de R$ 300 mil por pisoteio de gado em área de preservação permanente em Guaiçara

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental multou uma fazendeira em mais de R$ 300 mil por pisoteio de gado em área de preservação permanente nesta sexta-feira (3), em Guaiçara (SP).

Após uma denúncia, os policiais foram até o local e fiscalizaram a fazenda onde os animais estavam pastando, uma área de 34 hectares.

Ao constatar o pisoteio de gado no espaço, foram determinados quatro autos de infração ambiental contra a fazendeira, no valor de R$ 310.312, por danificar vegetação nativa em área de preservação permanente.

A polícia chegou a apreender 100 animais durante a fiscalização, mas eles foram devolvidos à proprietária depois.

Além do embargo da área, a mulher vai responder de forma administrativa e criminal pela ação irregular.

Área fiscalizada pela Polícia Ambiental em Guaiçara (SP) corresponde a 34 hectares

Polícia Ambiental

