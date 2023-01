Fazendeiro leva multa de R$ 172 mil por degradação ambiental em propriedade rural de Avaí

Responsável pela fazenda vai responder administrativa e criminalmente, segundo a Polícia Ambiental. Cinco áreas que totalizaram 27 hectares estão irregulares, segundo nota oficial. Uma das áreas degradas em fazenda de Avaí multada em R$ 172,6 mil

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental multou um fazendeiro de Avaí (SP) em R$ 172,6 mil nesta terça-feira (23) por degradação ambiental, após fiscalização que também resultou no embargo da propriedade rural.

A vistoria identificou, segundo informações policiais, cinco áreas degradadas sem autorização, totalizando cerca de 27 hectares de vegetação nativa destinados, em grande parte, para a agricultura.

Foi registrado um auto de infração ambiental e, de acordo com a Polícia Ambiental, o proprietário da fazenda, um jovem de 26 anos, vai responder administrativa e criminalmente pelos problemas verificados.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano