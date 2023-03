Fazendeiro que ganhava R$ 1,8 milhão por ano plantando soja em área de preservação ambiental é denunciado pelo MPE

Homem estava há dez anos usando área proibida e vai responder por desmatamento ilegal. Ministério Público também pediu reparação no valor R$ 5,7 milhões pelos danos ambientais. Desmatamento no Tocantins

PM Ambiental/Divulgação

Um fazendeiro foi denunciado criminalmente por desmatar ilegalmente 634 hectares de vegetação nativa e passar uma década utilizando a área para plantar soja, mesmo após ser notificado pelos órgãos de fiscalização. Além da condenação pelo desmatamento ilegal, o Ministério Público pede reparação no valor de R$ 5,7 milhões pelos danos ambientais.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A fazenda alvo da denúncia fica em Lagoa da Confusão, na região centro-oeste do estado. O MPE estima que o empresário tenha ganhado aproximadamente R$ 1,8 milhão por ano plantando soja na área desmatada ilegalmente. O nome dele não foi divulgado e por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa.

A utilização constante da área protegida tem impedido a regeneração da vegetação nativa.

Ainda segundo a denúncia, a atividade criminosa tem sido mantida de forma consciente pelo produtor, pois já existiam procedimentos do MPE e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) atestando as irregularidades.

LEIA TAMBÉM

Fazendeiro é multado em R$ 716 mil por desmatar mais de 315 hectares de vegetação protegida

Dono de fazendas é denunciado por manter trabalhadores em situação de escravidão

O crime de desmatamento ilegal prevê até três anos de prisão e multa. A ação do MPE pede que o empresário agrícola seja condenado a pagar R$ 5.724.265,68 a título de reparação civil, para garantir a recuperação nos 634 hectares desmatados ilegalmente.

Também foi pedido o bloqueio liminar de bens no valor de R$ 1,8 milhão – valor calculado a título de indenização mínima dos danos coletivos em relação à safra de 2023.

A análise da propriedade feita pelo Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente (Caoma) verificou que a área plantada na fazenda vem crescendo anualmente e alcançou 1.576 hectares em 2022. Além disso, foi apontado que o imóvel rural não possui nenhuma área de Reserva Legal declarada.

Veja mais notícias da região no G1 Tocantins.

pappa2200