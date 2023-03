“Il direttivo e il presidente Pietro Pantusa sono lieti di informare gli sportivi giallorossi che il 21 Marzo 2023, presso le sedi competenti di Milano, è stato registrato ufficialmente il “Catanzaro Club Milano Giallorossa”. E’ quanto si legge in un post su Facebook. “Il sodalizio persegue esclusivamente fini sportivo-culturali, senza scopo di lucro. Il presidente invita gli sportivi che desiderano avere informazioni su iscrizione ed eventi, a scrivere alla mail clubmilanogiallorossa@gmail.com. Il club ha un canale social che veicola informazioni sulle gesta dell’US Catanzaro 1929 e sulle attività del club: https://www.facebook.com/groups/168228846640212/”.

“Da anni ormai, ancor prima dell’avvento del Presidente Noto, lo striscione che rappresenta il gruppo di “Milano Giallorossa” campeggia sugli spalti degli stadi dove gioca in trasferta il Catanzaro. Si è deciso di formalizzare il gruppo in struttura di club, per dare una connotazione ufficiale alla nostra comune passione che mira al sostegno incondizionato della maglia giallorossa con l’aquila imperiale sul petto. Le attività del club mirano a riunire i tifosi del Catanzaro che desiderano seguire le sorti della squadra giallorossa, sia dal vivo con trasferte, che da remoto tramite eventi vissuti insieme aggregando i comuni valori di sportività, nel rispetto di tutti gli avversari. Il club si è dotato di un codice etico basato sui più nobili valori posti a fondamento dell’etica sportiva”.

The post Febbre da Serie B, nasce il “Catanzaro Club Milano Giallorossa” appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vittorio Rienzo