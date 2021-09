Federica Geirola la cover di break magazine moda del 10 ottobre: il piccolo genio dietro un grande cocktail

Chi non danza non sa cosa succede, è così che abbiamo deciso di aprire questo nostro nuovo numero del 10 di ottobre su Break Magazine. La danza dunque è un delicato equilibrio tra la perfezione e la bellezza, una parte essenziale di sé stesso era stata trascurata dagli uomini. Siamo matti che si balli o non, così cita un famoso proverbio giapponese… così tanto vale ballare. Ballare è come sognare con i tuoi piedi! anche il nostro personaggio di oggi Federica Geirola che si racconta dicendo che la sua vita è sempre stata caratterizzata da ‘movimento’ dietro un bar Sin da piccola, quindi per lei il cocktail assume una importanza vitale come un grande paradigma di spazi infiniti, una vera opportunità per essere ciò che sei veramente. Ma chi è realmente Federica Geirola?

Nata nel 1989, bolognese e trasferita da poco a Roma. Attualmente bar manager all’interno dei giardini della galleria nazionale di arti moderne e contemporanee di Roma. Spiccato senso per i trend e le novità del settore beverage & food grazie alla più che decennale esperienza dietro al banco bar. consulente e content creator vanta collaborazioni con la distilleria Zanin, thrill international, flavour blaster, Fabbri 1905. Facile per lei stare davanti a telecamere o fotocamere in quanto sin da piccola ha lavorato a varie pubblicità sia cartacee che televisive,ad esempio con Vogue.ospite ad icooktail nell’edizione 2021,Federica è sempre alla ricerca dell’eccellenza, soprattutto italiana. Avvicinatasi al flair bartending per caso,ad oggi è uno dei suoi segni riconoscitivi. Rispetto ai suoi colleghi la differenzia il fatto di essere autodidatta, ironica ,con grandi skills di comunicazione sia verbale che non ed una elegante classe in ogni occasione.

Federica Geirola è la bar manager del cosmic bar valle Giulia,i giardini all’interno della galleria nazionale di arti moderne e contemporanee. Emiliana, Classe 1989 con esperienza decennale nel mondo beverage, collabora con vari brand del settore e partecipa a fiere e all’aiuto sul social marketing. Riesce a passare dalla mixology al flair bartending, cosa che la contraddistingue. Da poco si è trasferita a Roma, città che l’ha accolta a braccia aperte.

Il cosmic bar è un locale temporaneo che ad oggi ha riscosso un grande successo all’interno della galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea. (Via Ulisse aldrovandi 1) Una combinazione tra Secret garden e lounge bar, È possibile cenare all’interno del giardino e scegliere tra una vasta selezione di vini e bollicine oppure pairing con drink. Piatti sfiziosi e veloci ma anche sofisticati. All’elegante location non poteva mancare chiaramente l’hospitality e la coccola al cliente. L’essenza del bar e della drink list è stata realizzata da Federica Geirola, bar manager, legando il concept alla attuale mostra presente all’interno della galleria: cosmowomen-places as constellations, Una mostra tutta al femminile a cura dell’architetta Izaskun Chinchilla. Tutti i drink vengono terminati al tavolo, con un effetto “wow” e per tenere fede al concept i nomi dei signature drink sono titoli di canzoni riguardanti il Cosmo. Il principe di questi drink è “black star” con carbone attivo ed aria di sale. Vantiamo aver servito ospiti nazionali ed internazionali come kevin spacey, Emma marrone e lo staff di Gucci.