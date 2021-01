Federica Nargi pronta per lo shooting, che stacco di coscia! – FOTO

Federica Nargi impegnata in una seduta di trucco per uno shooting fotografico ma “scappa” lo stacco di coscia, pazzesca!

Federica Nargi, la bellissima ex velina e adesso affermata modella, è impegnata in una seduta di trucco prima di iniziare lo shooting fotografico per un noto brand di moda elegante, come si vede dalle storie che la stessa ha condiviso. Nel suo ultimo post scrive “Più solare del sole…Più lunatica della luna” ed i followers sono pazzi di lei, tanto da lasciarle pensieri dolci ed emoji d’amore. In effetti, Federica dalle origini in tv ad oggi è sempre più bella: l’ultimo post ne è un’evidente dimostrazione. Lo scatto in bianco e nero è davvero una meraviglia, il fotografo la immortala mentre sorride, accanto a lei la make-up artist pronta con tanto di pennello a sigillare il trucco ormai pronto. Capelli fluenti neri, smokey eyes, giacca nera che ne esalta la figura. Nella seconda foto del post si riesce a scorgere uno stacco di coscia, lo stesso che ha fatto innamorare i telespettatori durante i balletti per il TG satirico più amato della televisione.

LEGGI ANCHE->SkyTg24, chi è Chiara Piotto: età, carriera e vita privata

Federica Nargi, l’outfit sorprende il web: pioggia di commenti

LEGGI ANCHE->Riparte Italia’s Got Talent: le esibizioni più belle e più assurde di questa nuova edizione

E’ di due giorni fa la foto che ha dato tanto da parlare sul web. L’outfit della Nargi diventa infatti motivo di discussione: jeans stretto scuro a vita alta a cui ha abbinato un blazer grigio a righe ed un maglione nero caldo a dolcevita. Occhiali da soli neri, di cui non si sa il brand – nonostante la richiesta (senza risposta) di una follower – ma la vera protagonista è lei, la borsa. Capo amatissimo dalle donne, è di un famoso brand di lusso, il logo YSL non ha bisogno di essere esplicato. In tanti a quanto pare ad apprezzare la borsa, alcuni adottando anche un tono sarcastico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ma la borsa??????😍😍😍 No be tu a parte la bellezza…ma lokkio mi è caduto immediatamente sulla borsa… si legge fra i tanti commenti rivolti alla bellissima Federica.