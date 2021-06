Federica Panicucci, avete visto la sua casa? È un autentico gioiello, come lei – FOTO

La bella showgirl di Mattino cinque ha anche un gusto sorprendente nella scelta dei mobili di casa. L’arredamento è stupendo.

Federica Panicucci con il fidanzato Marco Bacini (Instagram)

Federica Panicucci, nota conduttrice televisiva, ormai da anni è al timone di Mattina cinque, diventando una dei volti più famosi di Mediaset.

Una carriera, la sua, certamente tutta in salita. Dopo i primi esordi in Rai e come speaker di Radio Deejay, la sua popolarità è cresciuta grazie ad alcune trasmissioni importanti tra cui il programma musicale Festivalbar e La Pupa e il secchione.

Tuttavia, per quanto riguarda la vita privata, è stato proprio il periodo radiofonico a permetterle di conoscere Mario Fargetta, anche lui famoso deejay della radio privata. La coppia, dopo poco, mise alla luce due figli Sofia e Mattia. Nonostante tutto però, anche se la loro relazione è durata parecchi anni, i due hanno deciso di separarsi nel 2015.

La Panicucci ci insegna come scegliere un bellissimo arredamento

In quell’anno, infatti, Federica e Mario fecero sapere della loro definitiva separazione grazie all’avvocato Bongiorno. Comunque sia, al momento la Panicucci è legata sentimentalmente a Marco Bacini. Lui è un imprenditore milanese che si occupa di intrattenimento e di moda.

Federica Panicucci nella sua casa (INstagram)

Come è facile intuire, la love story con la biondissima presentatrice lo ha reso abbastanza conosciuto al grande pubblico. Marco, titolare del brand Rude is cool, ha collaborato insieme con la sua compagna per quanto riguarda il lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble.

Per il momento, comunque, torniamo al programma mattutino che Federica conduce in modo impeccabile, insieme con Francesco Vecchi. La trasmissione ha chiuso per ferie e il prossimo appuntamento ci sarà soltanto il 6 settembre.

Per la Panicucci e il collega, perciò, è arrivata l’ora di tirare un po’ il fiato e di godersi il meritato riposo. La conduttrice si rilasserà nella sua splendida abitazione. Che, in quanto a bellezza, è veramente sorprendente. Federica, per chi non lo sapesse, vive in una casa dall’arredo alquanto chic e raffinato.

Per cominciare, il colore che fa da protagonista è certamente il bianco che per di più dona luce e luminosità all’intero ambiente. Inoltre, a quanto pare la Panicucci ama uno stile piuttosto ricercato, dato che il camino antico che si intravede spesso nei suoi post su Instagram è molto elegante e stiloso.

Naturalmente a impreziosire la dimora della showgirl c’è anche un meraviglioso giardino pensile che permette di avere una bellissima vista della città meneghina.