Federica Panicucci come non si è mai vista! Una gallery fa impazzire i fans

Federica Panicucci e le foto in costume, corpo mozzafiato: la gallery fotografica che fa impazzire i fans

Può permettersi di sfoggiare la sua bellezza sui social Federica Panicucci: un fisico mozzafiato il suo, che ogni anno nella bella stagione mostra su instagram. E proprio ciò ha fatto negli ultimi giorni: la conduttrice di Mattino Cinque, reduce dalle fatiche della stagione tv 2020/2021, per lei e per il collega Francesco Vecchi terminata il 25 giugno scorso, circa un mese dopo rispetto ad altri conduttori di Canale5 (come Barbara d’Urso) ha infatti postato una gallery fotografica con alcune bellissime immagini (il link per vedere le foto è disponibile nel secondo paragrafo), la prima delle quali è visibile in alto. “Summer is magic” ha scritto nello stato dell’immagine in questione Federica Panicucci, ricevendo ovviamente tantissimi ‘mi piace’ e commenti da parte dei suoi fans nonché telespettatori di Mattino 5.

Federica Panicucci e le foto al mare, curve mozzafiato per la conduttrice di Mattino 5: “La mia estate italiana”

Per vedere la gallery fotografica di Federica Panicucci in costume è possibile fare copia-incolla del seguente link: https://www.instagram.com/p/CRERYyHrqQm/.

Sempre su instagram la conduttrice di Mattino Cinque in questi giorni ha pubblicato un’altra bellissima foto che la ritrae in bikini scrivendo: “Forza azzurri”. Come lascia intendere la didascalia, la foto in questione è stata postata martedì scorso prima della partita degli Europei di calcio Italia-Spagna.

Mattino Cinque: Federica Panicucci e Francesco Vecchi in onda dal 6 settembre con la nuova edizione

Si gode a pieno l’estate, quindi, Federica Panicucci (che ultimamente si è presa una pausa dai social), in attesa di tornare in onda con Francesco Vecchi: Mattino 5 ripartirà, come abbiamo scritto già tempo fa, lunedì 6 settembre.