Federica Panicucci, dicono che sia fuori di sé per il rinvio della sua trasmissione e lei sui social scrive che …

In questi ultimi giorni non si sta parlando d’altro che del boom di ascolti che ha fatto il programma estivo Morning News condotto dalla giornalista del TG5, Simona Branchetti che, durante l’estate, ha preso il posto di Mattino 5, trasmissione condotta fin dal 2016, da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il programma della Branchetti che costa pochissimo e che ha avuto un riscontro di pubblico tanto travolgente quanto inaspettato, continuerà per due settimane oltre il tempo previsto e così la trasmissione Mattino 5 slitterà di due settimane per iniziare il 20 settembre. Quando sui giornali è stata data questa notizia, ne è stata data anche un’altra, più che altro dai giornali di gossip, e cioè la reazione della Panicucci che pare sia stata molto furiosa. Ma vediamo cosa è accaduto.

Mattino 5 inizierà due settimane più tardi, i giornali riferiscono la reazione della Panicucci e lei smentisce

Qualche giorno fa, si è appresa la notizia che Mattino 5 inizierà due settimane più tardi rispetto alla data inizialmente prevista perchè il programma estivo che l’ha sostituito, Morning News sta andando così bene che la dirigenza Mediaset ha deciso di prolungarlo fino a lunedì 20 settembre quando ricomincerà Mattino 5.

Dopo questa notizia, si è detto che Federica Paniccucci, che sta trascorrendo le sue vacanze a Forte dei Marmi, non l’abbia presa affatto bene.

Infatti, Il Tempo ha riportato che la Panicucci, l’abbia presa così male da avere un mancamento.

E allora sulla questione è intervenuta la stessa Federica che, stufa di queste voci infondate, ha scritto così: “In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news. Stop fake news”.

Federica Panicucci svela momenti della sua vita privata

Federica Panicucci ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni in occasione della quale ha dichiarato che per lei l’estate è: «Staccare la spina. L’ho fatto appena è finita la trasmissione. Mi sono assentata dai social per una decina di giorni. Ne avevo bisogno. E poi aggiungo anche il verbo “viziarsi”…».

E poi ha anche detto che per lei l’estate significa riuscire a dedicare più tempo ai suoi figli: «Per dieci mesi la mia tabella di marcia mi impone di seguire orari precisi. D’inverno devo conciliare il lavoro con la cura dei miei figli, come fa ogni mamma. D’estate mi ritaglio del tempo per me e cerco di stare quanto più possibile con i miei due ragazzi, Sofia e Mattia, che ormai sono adolescenti. Ci coccoliamo e ci viziamo».

E poi dei figli ha detto: «Sono due adolescenti responsabili e giudiziosi. Dopo dieci mesi passati in casa hanno tutta la voglia e il diritto di riprendersi il loro tempo. Forte dei Marmi è per loro non solo un ambiente protetto, ma è anche un posto che conoscono bene perché sono cresciuti qui e posso permettere loro quelle libertà che in una grande città è difficile concedere».