federica-panicucci-e-l’amore-per-marco-bacini:-“grazie-a-lui-mi-sento-diversa”

Federica Panicucci sull’amore per Marco Bacini: “Grazie a lui mi sento una donna diversa”

Anno da incorniciare per Federica Panicucci: il successo di Mattino Cinque in coppia con Francesco Vecchi, il Concerto di Natale in Vaticano venerdì 24 dicembre alle 21.20 su Canale5 e poi ancora il Capodanno di Mediaset insieme ad Al Bano in diretta dalla Piazza della Libertà di Bari. E poi una costante: l’amore per Marco Bacini. Per lui Federica Panicucci ha speso parole bellissime (riportate dal settimanale DiPiù Tv):

“Grazie a lui mi sento una donna diversa rispetto a prima, matura e consapevole”.

Marco Bacini, il racconto di Federica Panicucci: “Ecco come ci siamo conosciuti”

“Io e Marco ci siamo conosciuti perché mi piaceva la sua linea di abbigliamento” ha raccontato Federica Panicucci su Marco Bacini, “ed essendo stato per anni manager di alcuni personaggi ospiti del mio programma, è nata un’amicizia che si è poi trasformata”. Marco Bacini è entrato in punta di piedi nella sua vita privata, fatta di due figli adolescenti e la sua vita è talmente bella con lui che ha deciso di convolare a nozze. La data del matrimonio c’è: il 22 novembre 2022, giorno in cui Marco compirà il suo 47esimo compleanno.

Concerto di Natale in Vaticano, Federica Panicucci anticipa: “Si parlerà anche dei più deboli”

La Vigilia di Natale Canale5 proporrà in prima serata il Concerto di Natale in Vaticano e alla conduzione ci sarà Federica Panicucci, che ha anticipato: “Si parlerà anche dei più deboli”. Sul palco saliranno tantissimi cantanti tra cui Giò Di Tonno, Rita Pavone, Federico Rossi, Bugo, Francesca Michielin ed Enrico Ruggeri. Spazio anche per le star internazionali quali Shaggy e Anggun.

