Federica Panicucci e Marco Bacini, il matrimonio è saltato: svelato il motivo

Federica Panicucci, saltate le nozze con Marco Bacini: niente matrimonio per la conduttrice di Mattino5

È un periodo d’oro per Federica Panicucci. Dal punto di vista professionale la conduttrice Mediaset ha chiuso quest’ultima edizione di Mattino5, che conduce insieme a Francesco Vecchi, con degli ottimi ascolti. Dal punto di vista privato, invece, Federica Panicucci è fidanzata con Marco Bacini dal 2016 ed i due avevano progettato di sposarsi proprio quest’anno. Tuttavia, stando a quanto riporta Diva e Donna, le nozze di Federica Panicucci con Marco Bacini non ci saranno. Il matrimonio è saltato, dunque, ed il settimanale svela anche i motivi, chiarendo che non c’è nessuna crepa nel rapporto tra la conduttrice e l’imprenditore.

Federica Panicucci e Marco Bacini, niente matrimonio nel 2021: nozze slittate per il Covid

Il settimanale riportato sopra, dunque, rivela che non ci sarà nessun matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Il motivo però non è una crisi o una rottura nella coppia ma semplicemente hanno deciso di far slittare le nozze a causa del Covid. I due, infatti, inizialmente avevano annunciato di voler organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri poi avevano optato per la più vicina Forte dei Marmi. Infine, invece, Federica Panicucci (che di recente ha svelato un retroscena su Mattino5) e Marco Bacini hanno deciso di annullare tutto ed aspettare tempi migliori per il pronunciare il fatidico ‘Si’.

Federica Panicucci e Marco Bacini, slitta il matrimonio: sposi nel 2022?

Federica Panicucci e Marco Bacini non si sposano più quest’anno, il motivo non è interno alla coppia ma dovuto alla situazione pandemica che con l’arrivo della variante Delta non consente ancora di organizzare liberamente cerimonie feste. Il matrimonio è slittato ma la conduttrice di Mattino5 e l’imprenditore potrebbero sposarsi nel 2022. Per la Panicucci si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello con Mario Fargetta, dalla cui unione sono nati due figli Sofia e Mattia, durato dal 2006 al 2015. Nel 2016 invece è nata la storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini.

