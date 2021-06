federica-panicucci-e-marco-bacini:-lieta-notizia-per-la-coppia

Federica Panicucci Marco Bacini – Solonotizie24

Estate piena d’amore per Federica Panicucci che, a quanto pare, ben presto tornerà ad indossare un bellissimo bianco da sposa. La conduttrice di Mattino Cinque, quindi, è pronta per convolare a nozze insieme al compagno Marco Bacini.

Non è la prima volta che per Marco Bacini e Federica Panicucci si parla di un possibile matrimonio in vista, dato che la coppia non ha mai nascosto l’intenzione di realizzare il loro sogno d’amore non appena possibile.

Ricordiamo, infatti, che Federica Panicucci prima di incontrare il nuovo compagno, insieme al quale vive un’intensa relazione da molti anni ormai, in precedenza era legata al dj Fargetta dal quale si è separata nel 2015.

A ogni modo, ecco che nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo la pubblicazione di nuovi indizi che riguardano appunto Federica Panicucci circa la possibilità di fiori d’arancio con il compagno Marco Bacini.

Federica Panicucci pronta al grande passo

Fin dal momento in cui Marco Bacini è arrivato nella vita di Federica Panicucci tutto, per lei, è cambiato in men che non si dica. La conduttrice di Mattino Cinque è tornata a vivere la gioia di un amore intenso e che le ha permesso di essere di nuovo felice. Non a caso la stessa conduttrice in occasione di una passata intervista parlando del compagno ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Quando lo cerco lo trovo sempre. È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio per sempre”.

Non a caso, ecco che nel corso delle ultime ore nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo nuovi rumors che riguardano le nozze bis della conduttrice di Mattino Cinque.

I dettagli delle nozze

Ebbene sì, a quanto pare l’estate 2021 potrebbe essere la stagione che farà da cornice alle nozze tra Federica Panicucci e Marco Bacini, così sostiene il settimanale di Nuovo TV dove è possibile leggere: “Qualche è certo è che sono pronti e convinti a promettersi amore eterno”.

Secondo quanto reso noto da magazine in questione, la coppia già organizzato tutto in vista della cerimonia che potrebbe celebrarsi a Forte dei Marmi , luogo molto caro sia a Federica Panicucci che Bacini. Al momento, comunque sia, si tratta solo di rumors che non sono stati confermati dalla conduttrice, quindi non resta che attendere un annuncio ufficiale fatto appunto da Federica Panicucci e il compagno, Marco Bacini.