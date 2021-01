federica-panicucci,-l’attacco-in-diretta-ad-un-famoso-attore

Federica Panicucci attacca un noto e amatissimo attore durante la diretta di Mattino Cinque, il motivo è più che plausibile.

Federica Panicucci ogni mattina entra nelle case degli italiani con il suo Mattino Cinque, che – come noto – alterna momenti leggeri a quelli più seri, come l’emergenza Covid-19 a cui il format dedica tanto spazio. La padrona di casa interviene attivamente su quelle che sono delle questioni spinose. Non si esime mai infatti dall’esternare il proprio punto di vista, neanche quando in studio si parla di Can Yaman, l’amatissimo attore tornato in Italia per girare uno spot di Ferzan Ozpetek. L’attore di origini turche, famoso in Italia per il suo Day Dreamer, ha trascorso delle giornate a Roma creando confusione tra le tantissime fans. L’attore infatti si è concesso alle ammiratrici creando però non poche tensioni: l’assembramento infatti delle giovani, lì presenti per Yaman, è stato multato 400 Euro dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.

Federica Panicucci, lo sfogo: “Tante persone non rispettano le regole”

Immagini forti che hanno creato provocato scalpore e tanta amarezza. Federica Panicucci commenta senza mezzi termini: “Facciamo tantissimi sacrifici e poi assistiamo a queste scene”. Accusando non solo Can Yaman ma anche le fans dell’attore: “Se siamo ancora in mezzo a questa pandemia è anche per colpa loro”. La conduttrice poi precisa come Can sarebbe dovuto uscire da una porta secondaria dell’hotel e invece sbotta la Panicucci si è “intrattenuto lungamente” con le sue ammiratrici.

Parole che tuonano ma sottolineano quanto queste azioni che possono sembrare piccole, come appunto tale assembramento, portano un pregiudizio all’interno paese.