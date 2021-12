federica-panicucci-pronta-per-le-nozze-con-marco-bacini:-“ecco-come-le-vorrei”

Federica Panicucci e le nozze con Marco Bacini: “Vorrei un matrimonio tradizionalista”

È un periodo d’oro questo per Federica Panicucci non solo dal punto di vista professionale, sarà infatti alla conduzione del Concerto di Natale ed anche del Capodanno su Canale5, ma anche e soprattutto dal punto di vista privato. Nel 2022 Federica Panicucci sposerà Marco Bacini, manager milanese che è al suo fianco dal 2016. E sulle nozze Federica Panicucci, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha rivelato:

“Vorrei un matrimonio classico, tradizionalista, pieno di amici.”

I fiori d’arancio per la conduttrice di Mattino5 erano nell’aria già da tempo ma a causa del Covid tutto è stato rinviato. Adesso invece Federica Panicucci è finalmente pronta per le nozze.

Concerto di Natale in Vaticano, Federica Panicucci ammette: “Sono felice ed emozionata”

Federica Panicucci in queste feste natalizie accompagnerà i telespettatori di Canale5 in due importanti eventi. Il primo è il Concerto di Natale in Vaticano che andrà in onda venerdì 24 dicembre alle ore 21.20. Gli ospiti che interverranno sono tantissimi da artisti italiani come Enrico Ruggeri, Rita Pavone, Bugo e Federico Rossi, ma ci saranno anche artisti internazionali come Anggun e Shaggy. Sempre stando a quanto riporta il settimanale, Federica Panicucci su questo evento ha ammesso:

“Sono felice di condurlo ancora una volta. Sarà un evento musicale eccezionale ma anche un occasione per parlare di beneficenza. Sarà un occasione per sensibilizzare tutti sui problemi dei popoli più poveri del mondo. Sono molto emozionata.”

Federica Panicucci entusiasta: pronta per il Concerto di Natale ed il Capodanno di Mediaset

Insomma Federica Panicucci, che di recente ha raccontato la sua emozione per aver incontrato il Papa, non si ferma, oltre a Mattino5, che a gennaio tornerà a condurre, sarà alla conduzione del Concerto di Natale in Vaticano e del Capodanno di Mediaset mentre nella sua vita privata il 2022 sarà il coronamento di un sogno con il matrimonio con Marco Bacini.

L’articolo Federica Panicucci pronta per le nozze con Marco Bacini: “Ecco come le vorrei” sembra essere il primo su LaNostraTv.