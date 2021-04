Federica Panicucci, il video delle vacanze su instagram: “La vita è troppo breve per passarla a litigare”

La nostalgia dell’estate si fa sentire per tutti, anche per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque oggi pomeriggio ha infatti pubblicato un video su instagram girato durante una vacanza fatta in passato, lo scorso anno o forse prima ancora, nel quale la si vede in costume immersa fino all’altezza del bacino in acque cristalline, con una spiaggia e delle palme sullo sfondo. Al video in questione (visibile nel secondo paragrafo) ha allegato una citazione di Mark Twain, ossia:

La vita è così breve che non c’è tempo per i litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solo il tempo per amare e dura solamente un istante.

Mattino 5, Federica Panicucci ironizza su instagram: “Non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma…”

Sempre su instagram Federica Panicucci in un precedente post ha ironizzato sulla sua passione per le scarpe con i tacchi alti, che indossa sempre quando conduce Mattino Cinque, usando stavolta una citazione di Marilyn Monroe, ossia: “Non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne gli devono molto”. Ovviamente entrambi i post, sia quello dei tacchi che quello con il viso nel quale la si vede al mare (disponibile di seguito) hanno ottenuto tantissimi ‘mi piace’ e commenti da parte dei suoi fans nonché telespettatori di Mattino 5.

Mattino Cinque: ultime settimane di messa in onda per Federica Panicucci e Francesco Vecchi prima della pausa estiva

Quello attuale è l’ultimo periodo di programmazione per Mattino 5: Federica Panicucci e Francesco Vecchi (che nei giorni scorsi hanno segnato un record d’ascolti) andranno poi in pausa per l’estate, come ogni anno, ma è certo il ritorno della trasmissione a settembre.

L’articolo Federica Panicucci si lascia andare e ammette: “La vita è così breve che…” sembra essere il primo su LaNostraTv.