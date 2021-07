federica-panicucci-sorprende-tutti-in-costume:-svelato-il-suo-segreto

Federica Panicucci è in vacanza e si gode il relax e la bella stagione dopo tanto lavoro, la sua foto in costume è virale.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più seguite negli ultimi tempi, la sua bravura e il suo talento l’hanno portata ad ottenere grandi risultati. Mattino cinque è la sua trasmissione e nella stagione appena terminata ha conquistato milioni di telespettatori.

Ora che il lavoro è terminato, la presentatrice si gode un periodo di relax insieme alla sua famiglia. Su Instagram spuntano alcune foto e i fan impazziscono nel vederla.

Federica Panicucci: in costume è splendida – FOTO

Federica Panicucci è molto seguita sui social dove vanta di un milione di follower che la supportano e con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata.

Dopo una stagione ricca di impegni e di successo, la Panicucci si concede un po’ di relax e tranquillità in riva al mare e sfoggia uno dei suoi costumi più belli.

Solare e piena di energia pubblica una foto in bikini: è strepitosa. La didascalia è

La mia estate italiana

Così sembra che la conduttrice abbia scelto il suo Paese per trascorrere le vacanze estive senza il bisogno di andare all’estero o in altri posti paradisiaci. Dopo questo periodo delicato per l’Italia si sente in dovere di collaborare e dare una spinta per la ripartenza.

La foto ha riscosso molto successo e i commenti sono infiniti, tra questi qualcuno scrive che

Sei straordinaria

Poi ancora

Sempre splendida

Inoltre la donna ha voluto supporta attraverso una semplice foto gli Azzurri che si sono aggiudicati la finale degli Euro2020. Infatti tra gli hastag ne spunta uno indirizzato a loro.

LEGGI ANCHE >>Mercedesz, dure accuse contro mamma Eva ed il suo ex: “I problemi rimangono”

LEGGI ANCHE>>Francesco Oppini rivela: “Ecco perché mi hanno bullizzato”

Dopo il relax si torna a lavoro più carichi che mai e il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di rivederla in televisione con il suo programma. Mattino cinque è una trasmissione ricca di sorprese, i telespettatori la adorano.