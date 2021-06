federica-panicucci,-svelato-il-suo-“trucco”-di-bellezza:-l’avreste-mai-detto?

Svelato il segreto di bellezza di Federica Panicucci: riguarda il suo trucco prima di andare in tv, l’avreste mai detto? Ecco cosa ha raccontato la sua make up artist di fiducia.

Classe ’67, di Cecina, Federica Panicucci è una delle conduttrici televisive più amate della televisione italiana. Dopo il debutto a ‘Portobello’, si è divisa tra Rai e Finivest prima di diventare protagonista in Mediaset. E’ alla conduzione di Mattino Cinque, in onda su Canale5, dal 2009: la bellissima donna ogni mattina intrattiene gli italiani con temi di attualità e gossip. Solare e brillante, il suo sorriso è uno dei più belli del piccolo schermo! La sua bellezza unita al trucco sempre impeccabile la rendono perfetta: ma sapete qual è il suo segreto?

Federica Panicucci è uno dei volti della tv italiana più amati e famosi. La conduttrice ha un volto perfetto ed unito al trucco sempre impeccabile, è incantevole. La sua fedele truccatrice è Barbara Machina ed è stata intervistata da Vanity Fair: ha rivelato alcuni segreti di bellezza della conduttrice.

Secondo quanto rivelato, Federica è una donna molto precisa, non lascia nulla al caso. “È la perfezione fatta persona, e cura tutto fin nei minimi particolari. Non ha mai un capello fuori posto e anche la mattina presto è bella” ha spiegato la sua make up artist di fiducia. “Fa parte della sua indole. Prima di andare in onda lavoriamo subito sugli occhi: l’obiettivo è dare definizione e profondità perché troppa luce sul set modifica e appiattisce i lineamenti” ha spiegato. Sapete che la Panicucci preferisce metterlo da sola? Proprio così! Inoltre, dopo aver definito con il make up le ciglia, applica quelle finte: “Le posiziono le ciglia finte a nastro di MAC. Dopo aver messo la colla nera ad asciugatura rapida (evito quella bianca perché richiede una procedura molto più lunga), procedo sempre dall’interno dell’occhio verso l’esterno. Prima utilizzo le dita e poi, servendomi di un pennellino, le fisso accuratamente all’attaccatura. Nel mentre, Federica si raccomanda di metterle bene” ha confessato Barbara Machina.