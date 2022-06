federica-panicucci-vittima-di-incidente,-si-recava-ad-un-matrimonio.-fan-sotto-choc

Brutta disavventura e tanta paura per la conduttrice di Mattino5 che in queste ore con tutta la sua famiglia si stava recando ad un matrimonio. Infatti durante il tragitto è scoppiata una ruota scatenando paura e apprensione.

Fortunatamente, però, la conduttrice, il compagno Marco Bacini ed i figli Sofia e Mattia stanno bene e sono usciti illesi dell’abitacolo. A raccontare la tragedia sfiorata è stata la stessa Panicucci sui suoi profili social che ha spiegato ancora scossa ma sollevata per lo scampato pericolo cos’è successo:

Stiamo bene fortunatamente, Marco guidava piano, quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di la. Eravamo vicino ad un’ area di servizio, stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente”.

La storia con Marco Bacini

Un amore lungo 6 anni tra Federica Panicucci e Marco Bacini. La show girl ha ufficializzato il suo rapporto con l’imprenditore un anno dopo il divorzio con Marco Fargetta, il noto dj italiano. Bacini è nato il 22 novembre del ’76 ( lei invece nel ’67), possiede il marchio Rude is cool ( che conta parecchi store in Italia e all’Estero).

La storia di Marco e Federica risale all’inaugurazione del loro negozio di t-shirt in pieno centro a Milano (poco distante da Piazza 5 giornate). Poi, sono stati spesso avvistati per le vie di Milano sulla Ferrari California di Marco Bacini. E, in seguito, li abbiamo visti insieme in tante altre occasioni, come la festa di compleanno di Federica.

“Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio“, così lo ha definito Federica nel salotto di Silvia Toffanin. A suo dire, il punto forte di Marco è il non dare nulla per scontato e il saper apprezzare anche i difetti della persona che ha accanto. La coppia avrebbe dovuto sposarsi ma la pandemia ha fatto saltare i piani.

