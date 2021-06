federica-pellegrini,-duro-attacco-a-chi-lo-fa:-“tradimento-a-se-stessi”.-la-sua-lezione

La campionessa di Spinea non ha dubbi su come dovrebbe comportarsi un vero atleta, la sua ammissione sia d’esempio per tutti i giovanissimi.

Pochi giorni fa la divina ha svolto le prove generali delle prossime Olimpiadi di Tokyo al Settebello di Roma dove si è classificata quinta.

La quasi 33 anni – festeggerà il compleanno il prossimo 5 agosto – è argento ai Mondiali di Budapest nei 200 metri stile libero, dove ha anche ottenuto la 55esima medaglia della sua carriera.

Sempre attenta alla perfetta forma fisica e mentale, Federica Pellegrini non ha dubbi sulla corretta attitudine che ogni bravo sportivo dovrebbe mantenere nell’approcciarsi allo sport.

In una recente intervista si è concessa un duro sfogo sull’uso smodato del doping che sempre più giovani usano per migliorare le proprie performance.

Federica Pellegrini è irremovibile: “Su correttezza e rispetto poggiano le mie relazioni”

La nuotatrice non ha mezze misure, né in acqua che nella vita privata. Lo ha spiegato nell’intervista rilasciata alla rivista GQ.

“Se penso al mio modo di intendere lo sport, che è la mia vita, il fair play ne è l’essenza. Su correttezza e rispetto poggiano le mie relazioni, il mio approccio verso gli altri”, esordisce.

Il ringraziamento più sentito va alla sua famiglia che da sempre l’ha indirizzata verso questi atteggiamenti:

Ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno trasmesso l’importanza di questi concetti, e quando ho riscontrato nei miei allenatori la capacità di convogliare la mia carica agonistica correttamente, sui binari giusti. Per questo mi sono sempre battuta contro il doping, il tradimento più grave che si possa fare alle regole del fair play.

LEGGI ANCHE —> Ex gieffina affronta il momento più buio. Gli effetti collaterali si fanno sentire

LEGGI ANCHE —> Rosalinda Cannavò terrorizzata. La confessione preoccupa i fan: “Ho paura”

Da quando la sua popolarità è cresciuta, Federica ha spesso mostrato anche nelle sue stories di Instagram i vari controlli che svolge per l’anti doping. Un messaggio di incitamento per i più giovani a non seguire quella strada. Poi conclude: