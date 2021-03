federica-pellegrini,-la-foto-speciale-in-dolce-compagnia:-tenerezza-infinita

Federica Pellegrini pubblica una foto commovente su Instagram a tu per tu con l’amore della sua vita: lo sguardo che non tradisce

La campionessa di nuoto, stile libero nei 200 metri, Federica Pellegrini ha appena pubblicato su Instagram una foto con il dolce amore della vita. La leggendaria prefessionista, numero uno del suo mestiere non è solo il personaggio che noi tutti conosciamo. Oltre lo sport c’è il credo nei valori fondamentali della vita di un uomo.

Le ultime apparizioni della Pellegrini hanno fatto scalpore nel cuore degli appassionati, che ne hanno omaggiato la bellezza e un’eleganza smisurata, quasi inaspettata. Amadeus ha regalato la sua presenza sul palcoscenico di Sanremo, mentre lei per lo speciale ed unico appuntamento ha lasciato tutti di stucco con un abito lungo color blu oceano e tacchi a spillo da fotomodella da passerella.

Ad abbondare il fascino incommensurabile della campionessa ci ha pensato quel sorriso profondo e attraente che non è rimasto indifferente agli occhi attenti dei fan

Federica Pellegrini, due sguardi profondi, espressioni di un amore sincero

Nel bagaglio di esperienze infinite e traguardi imprevedibili, per Federica Pellegrini c’è anche spazio per l’amore per la sua famiglia e i suoi cari. La campionessa, apparsa a Sanremo 2021 come ospite speciale, in compagnia della leggenda dello sci alpino, Alberto Tomba è tornata a far parlare di se a 360 gradi, sui social network.

Questa volta, lo scatto che ha emozionato i tantissimi fan occasionali non hanno riguardato il classico allenamento giornaliero, a cui si sottopone per mantenere la linea e cercare di tornare in “corsia” il più in forma possibile. Davanti alle telecamere di un primissimo piano di tenerezza e occhi lacrimanti di commozione c’è lui, il fido di famiglia, Vane.

Per la Pellegrini è una questione di telepatia, ma i follower si sbilanciano e vedono nel loro profondissimo e sincero sguardo, l’espressione più congeniale all’amore, quello vero e sincero, come tra un cane e il suo padrone. E voi invece come giudicate l’incontro ravvicinato finora più emozionante della vita di Federica?

