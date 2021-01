Federica Pellegrini si copre con l’asciugamano, clamore sul web – FOTO

La nuotatrice Federica Pellegrini esce dall’acqua e si copre con l’asciugamano. Il web è pazzo di lei.

Federica Pellegrini non solo è una campionessa invidiata in tutto il mondo ma è una fonte di ironia ed il web la ama. L’ultima foto postata sui social la vede coperta con l’asciugamano, dopo essere uscita dalla piscina – sicuramente durante un allenamento – e suscita tanta ilarità per come porta il telo. Si copre anche la testa e motiva scrivendo accanto al post: Sta arrivando la Befana!!! 🧙🏻‍♀️🧹….tutti pronti?!?!quest’anno cosa vi siete meritati?!😈/👼🏼 carbone o dolcetto?! 😌. I commenti sono tantissimi, qualcuno infatti scrive Se la befana era così l‘aspettavo sveglio👌. Tantissime le parole di affetto rivolte alla Pellegrini.

Federica Pellegrini, lo scatto bollente di Capodanno

Tolto il costume ed asciugamano, Federica Pellegrini ha dato una piccante versione di sé, apprezzatissima sui social. Durante la notte di San Silvestro infatti la foto pubblicata sul seguitissimo profilo Instagram – che consta 1,2 milioni di follower – ha suscitato notevole interesse per la nuotatrice: abito in pelle a portafoglio che lascia spazio ad uno spacco vertiginoso capace di mettere in mostra le gambe chilometriche e perfette della Pellegrini, abbinando una scarpa décolleté nere a punta molto basica ma che richiama l’abito in pelle. L’outfit total black viene arricchito dai collant semplici 40 denari e dagli inserti in pizzo cuciti sulla scollatura dell’abito. Dalla foto non è possibile vedere le maniche.

Davanti a cotanto nero, spicca il calice di vino che tiene la Pellegrini per brindare insieme al web e salutare in maniera felice il 2020, tanto che la stessa scrive F**k 2020. Del resto, come darle torto?