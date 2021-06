Federica Sciarelli, chi è il padre di suo figlio? Un vero mistero

Federica Sciarelli è molto conosciuta per la conduzione di Chi l’ha visto?, ma cosa sappiamo della sua vita privata, i dettagli sul figlio.

E’ una delle conduttrici più note della televisione italiana, con lei il programma Chi l’ha visto? ha ottenuto ottimi risultati e i telespettatori aumentano giorno dopo giorno.

Stiamo parlando di Federica Sciarelli, giornalista affermata che da quasi venti anni racconta storie e fatti di cronaca in modo dettagliato e senza cadere nell’errore.

Della sua vita privata non sappiamo nulla, tranne che ha un figlio. Ma chi è il padre? Ecco alcuni particolari.

Federica Sciarelli: chi è il padre di suo figlio?

Federica Sciarelli ha cercato di separare la sfera pubblica da quella privata, così da tenere la sua vita lontana dalle telecamere con cui è abituata a lavorare e a convivere.

L’unica cosa certa è che la Sciarelli ha un figlio di ventiquattro anni che si chiama Giovanni Maria, ma nessuno sa chi è il padre. La conduttrice si presenta come una madre apprensiva che non riesce a stare tranquilla fino a quando il suo ragazzo non torna a casa.

Qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni in cui ha parlato di questo periodo delicato che ha cambiato le nostre vite ed ha raccontato che

Dopo il Covid è scoppiata un’altra pandemia: la grande voglia di solidarietà. Riceviamo segnalazioni e testimonianze da ogni angolo d’Italia: il pubblico resta la nostra forza. Ora ancora di più che nel passato.

Anche il gossip non si pronuncia sul suo conto, gira soltanto una voce che riguarda la sua vita sentimentale. A quanto pare ha una relazione con il magistrato Henry John Woodcock, ma nessuno dei due ha mai confermato le voci. La Sciarelli non ha tempo da perdere dietro rumors e dicerie, ha molto lavoro da fare ed è pronta per regalare al pubblico un’altra stagione di successo.